VIDEO Atletica | Italia Campione del Mondo | micidiale 4×400 maschile | che trionfo ai

oasport

: Fantastico Lorenzo Benati! ?????? È ORO nei 400 metri agli Europei Under-18 di atletica! ?? #EuroU18 #Gyor2018 - Eurosport_IT : Fantastico Lorenzo Benati! ?????? È ORO nei 400 metri agli Europei Under-18 di atletica! ?? #EuroU18 #Gyor2018 - chiarabertuzzi : RT @atleticaitalia: #4su4 #AttivieCattivi e #CAMPIONI DEL MONDO! 4x400 nella #storia dell'#atletica italiana! ???????? #IAAFworlds ?? @Italia… - lanuovasardegna : Atletica, l'impresa mondiale dei quattro moschettieri azzurri under 20 - VIDEO -

(Di domenica 15 luglio 2018) L’ha compiuto una vera e propria impresa a Tampere (Finlandia): la nostra 4×400si è laureatadelregalandoci uno storico. Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti (e Lorenzo Benati presente in batteria) hanno completato il miglio in un eccezionale 3:04.05 (recordno di categoria) sconfiggendo corazzate come USA e Gran Bretagna. Di seguito ildella gara iridata vinta dal nostroquartetto. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter (foto FIDAL/Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter