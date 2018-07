Vicenza | dal Comune con ‘Estate Sicura’ un call center per gli anziani 3

Calciomercato L.R. Vicenza Virtus - ufficiale : preso Solerio dall'Avellino : Vicenza - Il L.R. Vicenza Virtus annuncia l'acquisto, a titolo definitivo, di Matthias Solerio dall' Avellino. Il ragazzo, terzino sinistro classe '92, nella scorsa stagione ha indossato dapprima la ...

I convocati del CT Meo Sacchetti. Raduno in Ghirada a Treviso dal 23 luglio. Quattro amichevoli a Vicenza - 3-4-5-7 agosto - : ...17.30/19.30 – Allenamento 24 luglio-1 agosto Ore 10.00/12.00 – Allenamento Ore 17.30/19.30 – Allenamento 2 agosto Trasferimento a Vicenza Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso Palazzetto dello Sport , ...

Vicenza - bimbo di 3 anni si allontana dalla mamma : morto in un canale : E' stato trovato morto in un canale artificiale, il 'Vica' a Rosà, in provincia di Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a ...

Vicenza - bimbo di 3 anni si allontana dalla mamma durante una passeggiata : morto in un canale : E' stato trovato morto in un canale artificiale, il 'Vica' a Rosà, in provincia di Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a ...

Vicenza - bimba nasce in ambulanza con il cordone ombelicale che la strangola : salvata dall’infermiera : Una bimba è nata a Vicenza, all'interno di una ambulanza, con il cordone ombelicale intorno al collo che rischiava di strangolarla: a salvarle la vita è stata un'infermiera che è riuscita a evitare il peggio intervenendo prontamente. La neonata è ora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo.Continua a leggere

Vicenza : Dalla Rosa - dal voto una sconfitta - ma l'impegno per la città continua (2) : (AdnKronos) - “La sconfitta – conclude Dalla Rosa - ci affida il compito dell’opposizione, che sarà vigile e concreta. Continuerò a battermi, dai banchi del Consiglio, per una città aperta, solidale, moderna, innovativa, attenta a chi ha bisogno, scrupolosa nella tutela dell’ambiente, rigoRosa nella

Vicenza : Dalla Rosa - dal voto una sconfitta - ma l'impegno per la città continua : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - “Il voto della città di Vicenza è certamente una sconfitta della proposta che abbiamo fatto alla città. Ma questo è il frutto anche di un clima nazionale che ha contribuito a politicizzare il voto e messo in secondo piano i temi amministrativi. Al netto di questo, quel

Vicenza : Dalla Rosa - dal voto una sconfitta - ma l’impegno per la città continua : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – ‘Il voto della città di Vicenza è certamente una sconfitta della proposta che abbiamo fatto alla città. Ma questo è il frutto anche di un clima nazionale che ha contribuito a politicizzare il voto e messo in secondo piano i temi amministrativi. Al netto di questo, quella realizzata dal centrosinistra in città è stata una rimonta eccezionale considerato il clima politico generale, nettamente sfavorevole ...

Vicenza - il candidato di Forza Italia si chiama Dalla Negra. Facebook gli cancella il profilo : Domani nel comune veneto si rinnova la giunta comunale e Michele Dalla Negra è uno dei candidati del partito di Berlusconi. Ma il suo cognome cozza con le linee guida anti-razzismo e così il social network lo banna: "Forse dovrò cambiare in 'Dalla Bianca'".Continua a leggere

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all'iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention “Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. Al

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) - “La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini – sottolinea Dalla Rosa - Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associa

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che v