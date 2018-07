Vicenza : dal Comune con 'Estate Sicura' un call center per gli anziani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Estate Sicura 2018, quest’anno si inserisce all’interno di una cornice progettuale più ampia. Il lavoro partecipativo “Vicenza insieme si può” relativamente all’area degli anziani ha trovato attuazione nel Bando Periferie, attraverso il quale è stato finanziato il progett

Vicenza : dal Comune con ‘Estate Sicura’ un call center per gli anziani : Vicenza, 15 lug. (AdnKronos) – Per il sedicesimo anno, dal 15 giugno e fino al 31 agosto, le persone in difficoltà a Vicenza avranno a disposizione un call center da cui potranno ottenere una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle criticità legate alle temperature elevate tipiche dell’estate o anche solo per far fronte alla sensazione di solitudine e scarsa ...

Vicenza : dal Comune con ‘Estate Sicura’ un call center per gli anziani (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Estate sicura attiva una pluralità di servizi e partner. Tra i servizi gratuiti proposti vi sono l’ascolto e il supporto in situazioni di emergenza; l’assistenza domiciliare urgente con operatore; il ricovero notturno in albergo cittadino e nelle strutture d’emergenza dedicate; interventi socio-sanitari urgenti; la consegna a domicilio di farmaci urgenti con ricetta e in orario ...

Calciomercato L.R. Vicenza Virtus - ufficiale : preso Solerio dall'Avellino : Vicenza - Il L.R. Vicenza Virtus annuncia l'acquisto, a titolo definitivo, di Matthias Solerio dall' Avellino. Il ragazzo, terzino sinistro classe '92, nella scorsa stagione ha indossato dapprima la ...

I convocati del CT Meo Sacchetti. Raduno in Ghirada a Treviso dal 23 luglio. Quattro amichevoli a Vicenza - 3-4-5-7 agosto - : ...17.30/19.30 – Allenamento 24 luglio-1 agosto Ore 10.00/12.00 – Allenamento Ore 17.30/19.30 – Allenamento 2 agosto Trasferimento a Vicenza Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso Palazzetto dello Sport , ...

Vicenza - bimbo di 3 anni si allontana dalla mamma : morto in un canale : E' stato trovato morto in un canale artificiale, il 'Vica' a Rosà, in provincia di Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a ...

Vicenza - bimba nasce in ambulanza con il cordone ombelicale che la strangola : salvata dall’infermiera : Una bimba è nata a Vicenza, all'interno di una ambulanza, con il cordone ombelicale intorno al collo che rischiava di strangolarla: a salvarle la vita è stata un'infermiera che è riuscita a evitare il peggio intervenendo prontamente. La neonata è ora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo.Continua a leggere

Vicenza : Dalla Rosa - dal voto una sconfitta - ma l'impegno per la città continua : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - “Il voto della città di Vicenza è certamente una sconfitta della proposta che abbiamo fatto alla città. Ma questo è il frutto anche di un clima nazionale che ha contribuito a politicizzare il voto e messo in secondo piano i temi amministrativi. Al netto di questo, quel

Vicenza : Dalla Rosa - dal voto una sconfitta - ma l’impegno per la città continua : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – ‘Il voto della città di Vicenza è certamente una sconfitta della proposta che abbiamo fatto alla città. Ma questo è il frutto anche di un clima nazionale che ha contribuito a politicizzare il voto e messo in secondo piano i temi amministrativi. Al netto di questo, quella realizzata dal centrosinistra in città è stata una rimonta eccezionale considerato il clima politico generale, nettamente sfavorevole ...

