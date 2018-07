huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Vi siete goduti questo weekend di sole? Da lunedì il ciclone islandese 'umilia' l'estate - massimonascioli : RT @HuffPostItalia: Vi siete goduti questo weekend di sole? Da lunedì il ciclone islandese 'umilia' l'estate - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Vi siete goduti questo weekend di sole? Da lunedì il ciclone islandese 'umilia' l'estate - silvana_spusch : RT @HuffPostItalia: Vi siete goduti questo weekend di sole? Da lunedì il ciclone islandese 'umilia' l'estate -

(Di domenica 15 luglio 2018) Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni centro-settentrionali dell'Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, dapprima al nord e poi in estensione, domani pomeriggio, al centro, con rinforzo dei venti occidentali e un generale calo delle temperature.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del ...