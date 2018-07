VERTICE TRUMP-PUTIN Sogni Usa vs cuori russi ma c' è un terzo incomodo

Finlandia - storico VERTICE tra Trump e Putin a Helsinki : Helsinki sarà il centro del mondo per poche ore. E' infatti previsto per lunedì 16 luglio lo storico incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin . La Finlandia con i suoi 5,5 ...

Trump scatenato a Londra già pensa al VERTICE con Putin : ... che ricorda 'la storia importante di accoglienza' della Ue e del suo Paese 'di persone in pericolo' e come 'negli anni l'immigrazione abbia fatto bene al Regno Unito, alla sua società e all'economia'...

Helsinki. Lunedì 16 VERTICE TRUMP Putin : Gli Stati Uniti d’America confermano il vertice di Lunedì prossimo 16 luglio ad Helsinki. Nella capitale della Finlandia si incontreranno

VERTICE Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

VERTICE Nato - alleati smentiscono Trump sulle spese/ Conte chiede lo sconto - Macron-Merkel vs Presidente Usa : Trump minaccia gli alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al Vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Trump in Gb : via al VERTICE con parata militare Usa-Gb : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

VERTICE NATO/ Il "successo" boomerang di Trump : riarmare la Germania : A Bruxelles, al VERTICE sulla NATO, Trump si è rivelato un abile negoziatore. Ha strappato l'impegno degli alleati a finanziare la NATO. Ma non ha soppesato le conseguenze. MARIO MAURO(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:02:00 GMT)VERTICE UE/ Mauro: ci serve un patto con la Merkel su migranti e CommissioneGUERRA IN SIRIA/ "Macron ci sta portando al massacro per arricchire la Francia", di M. Mauro

