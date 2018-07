Verona | assessore Bertacco | in estate Comune in campo per gli anziani 3

Verona : assessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tutte queste indicazioni si trovano sull’opuscolo “estate anziani 2018”, l’ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della

Verona : assessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutte queste indicazioni si trovano sull’opuscolo ‘estate anziani 2018″, l’ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della giornata e i casi di emergenza. Giunto alla 15^ edizione, l’opuscolo illustra tutti i servizi presenti ...

Verona : assessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutte queste indicazioni si trovano sull’opuscolo ‘estate anziani 2018″, l’ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della giornata e i casi di emergenza. Giunto alla 15^ edizione, l’opuscolo illustra tutti i servizi ...

Verona : 54 Daspo in 2 settimane - sindaco e assessore con agenti durante i controlli : Verona, 12 lug. (AdnKronos) – Sono stati 54 gli ordini di allontanamento emessi in sole 2 settimane, esattamente dal 29 giugno, data di entrata in vigore del Daspo urbano. E il provvedimento dimostra la sua efficacia. durante i controlli di questa mattina, ai quali hanno partecipato anche il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, nelle zone di solito frequentate da persone irregolari, gli agenti ...

DISABILI : ASSESSORE LANZARIN INAUGURA SABATO 7 A Verona OSTELLO 'STRAVAGANTE' - "SERVIZIO INNOVATIVO AD ALTO VALORE SOCIALE FINANZIATO CON IL ... : La nuova struttura turistica, che sorge in via dalla Bona 8, nei pressi di Porta Palio, vicino alla stazione e all'area camperisti del comune scaligero, è stata realizzata con il finanziamento a tasso ...

Verona : assessore Bertacco - Farah avrà protezione e sostegno psicologico : Verona, 24 mag. (AdnKronos) - “Farah è finalmente tornata a Verona, come era suo desiderio. Faremo il possibile perché, nella città dove è stata dieci anni, possa lasciare alle spalle i difficili momenti passati e possa trovare serenità e tranquillità. Il Comune aveva garantito la massima disponibil