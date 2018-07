Verona : assessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "I nostri operatori addetti a portare a domicilio i pasti per gli anziani, sono poi addestrati per accorgersi su eventuali problemi fisici che possono intervenire durante il periodo estivo, come ad esempio la disidratazione, così da avvertire immediatamente la centrale op

Verona : assessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani : Verona, 15 lug. (AdnKronos) – “Tutti gli anni il Comune di Verona promuove una serie di servizi e prestazioni a supporto degli anziani soli, per aiutarli a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di difficoltà che potrebbero sopraggiungere nel periodo estivo. L’iniziativa è attuata dall’Assessorato ai Servizi Sociali-Famiglia e supportata da un opuscolo informativo che viene distribuito sul territorio comunale. Nel ...

Verona : assessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutte queste indicazioni si trovano sull’opuscolo ‘estate anziani 2018″, l’ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della giornata e i casi di emergenza. Giunto alla 15^ edizione, l’opuscolo illustra tutti i servizi ...

Verona : 54 Daspo in 2 settimane - sindaco e assessore con agenti durante i controlli : Verona, 12 lug. (AdnKronos) – Sono stati 54 gli ordini di allontanamento emessi in sole 2 settimane, esattamente dal 29 giugno, data di entrata in vigore del Daspo urbano. E il provvedimento dimostra la sua efficacia. durante i controlli di questa mattina, ai quali hanno partecipato anche il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, nelle zone di solito frequentate da persone irregolari, gli agenti ...

DISABILI : ASSESSORE LANZARIN INAUGURA SABATO 7 A Verona OSTELLO 'STRAVAGANTE' - "SERVIZIO INNOVATIVO AD ALTO VALORE SOCIALE FINANZIATO CON IL ... : La nuova struttura turistica, che sorge in via dalla Bona 8, nei pressi di Porta Palio, vicino alla stazione e all'area camperisti del comune scaligero, è stata realizzata con il finanziamento a tasso ...

Verona : assessore Bertacco - Farah avrà protezione e sostegno psicologico : Verona, 24 mag. (AdnKronos) - “Farah è finalmente tornata a Verona, come era suo desiderio. Faremo il possibile perché, nella città dove è stata dieci anni, possa lasciare alle spalle i difficili momenti passati e possa trovare serenità e tranquillità. Il Comune aveva garantito la massima disponibil