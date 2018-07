Velletri | muore schiacciato sotto il trattore

Velletri - muore studente di 19 anni dopo schianto - gravissima la fidanzata di 16/ Sbalzato fuori dall'auto : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:52:00 GMT)