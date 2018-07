Valentino Rossi | GP Germania 2018 | “Sono contento del podio Manca ancora

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Ho gestito bene la gomma - che bella vittoria. Valentino Rossi non molla mai - a 39 anni…” : Marc Marquez si conferma imbattibile al Sachsenring e oggi ha vinto il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato sul circuito tedesco dove ha conquistato la nona vittoria consecutiva a queste latitudini e ha allungato ulteriormente in classifica generale: ora ha 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi e sembra essere involato verso l’ennesimo trionfo iridato. Il pilota della Honda era raggiante dopo il ...

MotoGp – Marquez - Valentino Rossi e Vinales sul podio del Sachsenring : le prime parole dei piloti dopo il Gp di Germania : Le prime impressioni di Marc Marquez, Valentino Rossi e Maverick Vinales dopo la gara del Sachsenring valida per il Gp di Germania Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotogGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul ...

Marc Marquez suona la nona al Sachsenring : applausi per Valentino Rossi e Vinales : Marc Marquez imbattibile al Sachsenring: nona vittoria consecutiva per lo spagnolo al Gp di Germania, sorrisoni in casa Yamaha con Rossi e Vinales sul podio Dopo la gara di Assen i tifosi della MotoGp hanno dovuto ridimensionare le loro aspettative per la gara del Sachsen784194ring. Il Gp di Germania non ha regalato le stesse bagarre viste in Olanda, ma non sono mancate cadute, battaglie ed errori. Una partenza super per Jorge Lorenzo, al ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in quarta posizione, ...

MotoGp – Lorenzo sbaglia - Rossi ne approfitta : i sorpassi al Sachsenring tra Jorge e Valentino [VIDEO] : sorpassi e contro sorpassi tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, al Sachsenring lo spagnolo ed il Dottore danno spettacolo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si danno battaglia in occasione del nono round del campionato mondiale di MotoGp. I due nemici e colleghi si sorpassano a vicenda sul circuito del Sachsenring. Prima un errore dello spagnolo favorisce il sorpasso di Valentino, poi però è il Dottore a farsi superare in staccata dal rivale, ...

MotoGp – Valentino Rossi stanco di seguire Petrucci : Danilo sverniciato dal Dottore al Sachsenring [VIDEO] : Valentino Rossi sorpassa Danilo Petrucci al Sachsenring: il sorpasso del Dottore sul ternano della Pramac fa estasiare i suoi tifosi E’ attualmente in corso il Gp di Germania, valido per il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti vanno a caccia di importantissimi punti, nel tentativo di accorciare le distanze in classifica da un Marc Marquez mostruoso, che al Sachsenring domina da anni. Uno che di certo non ha ...

Diretta MotoGp/ Live gara : Lorenzo al comando - Marquez e Valentino Rossi all'inseguimento (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale (oggi domenica 15 luglio). Solita partenza a razzo per Jorge Lorenzo che con la soft all'anteriore scavalca Lorenzo al via e affronta la prima curva da leader del Gran Premio di Germania che si sta disputando al Sachsenring per la nona gara della MotoGp 2018. Buono spunto anche per Danilo Petrucci che prende la ...

LIVE MotoGP - GP Germania 2018 in DIRETTA : gara. Le Ducati braccano Marquez - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si preannuncia grande battaglia per la vittoria, la gara sarà vibrante e palpitante, le emozioni non mancheranno anche se non sarà facile replicare lo show visto due settimane fa ad Assen. Sul tracciato tedesco c’è come sempre un grande favorito della vigilia ed è Marc Marquez: il Campione del Mondo ha vinto le ultime otto corse ...

Griglia di partenza Motogp/ Pole position Marquez. Valentino Rossi : bene la seconda fila ma.. (GP Germania) : Griglia di partenza Motogp: GP Germania 2018. Ennesima Pole position per Marc Marquez al Sachsenring. La Ducati però è vicinissima con Petrucci e Lorenzo in prima fila. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:26:00 GMT)

MotoGp - Valentino Rossi costretto ad inseguire : “siamo tutti vicini - ma a noi ci manca un pelino” : Il pilota pesarese ha commentato il risultato del warm-up poco prima della partenza della gara di Moto3 Sorpresa in testa alla classifica al termine del warm up del Sachsenring, Pol Espargaro mette tutti in fila e chiude al comando l’ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. AFP/LaPresse Il pilota della KTM ferma il crono sull’1:21.230, lasciando Marc Marquez ad oltre un decimo e mezzo di distanza. Lo spagnolo precede ...