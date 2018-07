Va a lavorare ma dimentica il figlio in macchina per 8 ore | morto bimbo di 17 mesi

fanpage

(Di domenica 15 luglio 2018) Undi soli 17di vita èdopo che la madre lo ha lasciato per otto ore da solo nella sua auto nel parcheggio del suo ufficio sotto al sole cocente. La donna probabilmente l'hato per correre al lavoro. Aperta un'indagine. Negli Usa quasi 800 bambini sono deceduti in questo modo negli ultimi 20 anni.