Usa | violenze e proteste | oltre 500 persone uccise nel 2018 da polizia

Caporalato - alloggi fatiscenti - cibi scaduti e violenze inaudite : 5 arresti a RagUsa : False promesse di lavoro per alcuni romeni si trasformavano in sfruttamento e condizioni di vita inumane, con le vittime costrette a subire violenze inaudite e vivere in alloggi fatiscenti. La squadra mobile di Ragusa ha arrestato cinque persone per reati di Caporalato, traffico di esseri umani e prostituzione.Continua a leggere

Clarke Garrison di «Beautiful» accUsato di violenze domestiche : Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Sono queste le accuse presentate contro l’attore americano Daniel Joseph McVicar, noto per aver interpretato per oltre vent’anni in Beautiful lo stilista Clarke Garrison, colui che era riuscito a sposare persino una come Sally Spectra. Lo racconta il Corriere della Sera, rivelando un’udienza già fissata davanti al tribunale di ...

Whitney Houston abUsata dalla cugina/ La rivelazione del fratellastro - anche lui vittima di violenze : In un documentario presentato in questi giorni al festival del Cinema di Cannes, la zia della scomparsa Whitney Houston rivela che la cantante venne abusata dalla cugina quando era piccola(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:27:00 GMT)

Iraq al voto - prime elezioni dopo l'Isis/ Sfida Usa-Iran : paura di violenze delle cellule jihadiste : Iraq al voto, prime elezioni dopo la vittoria sull'Isis. Anche per questo c'è paura di violenze delle cellule jihadiste. Sfida tra Usa e Iran: equilibri internazionali in gioco(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:41:00 GMT)

Caivano - nonno abUsava della nipote di 15 anni : le violenze nello stesso rione dove morì Fortuna : I Carabinieri della stazione di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona residente a Caivano, nel Parco Verde, gravemente indiziata del reato ...