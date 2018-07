Usa | uomo ucciso da polizia | proteste a Chicago

Usa - poliziotto uccide un uomo in strada : proteste a Chicago : Una folla inferocita ha invaso le strade di un quartiere di Chicago dopo l'uccisione di un uomo da parte di un agente di polizia. Durante alcuni scontri tra manifestanti e poliziotti si sono ...

Usa - Pruitt si dimette : travolto dai troppi scandali. Era l’uomo scelto da Trump per smontare le leggi di Obama sull’ambiente : Scott Pruitt è fuori dall’Epa, l’agenzia del governo federale che si occupa di protezione ambientale. I troppi scandali e le questioni etiche che si sono sommati in questi mesi hanno alla fine travolto Pruitt, il cui obiettivo principale come amministratore dell’Epa è stato quello di smantellare, pezzo dopo pezzo, limiti e regolamentazioni a difesa dell’ambiente implementati durante l’amministrazione Obama. Il suo successore, che era poi anche ...

Usa - uomo armato spara nella redazione della Capital Gazette : 5 morti : 3 E’ di cinque morti e due feriti gravi il bilancio di una strage avvenuta ieri sera ad Annapolis, nello Stato del Maryland [VIDEO], quando un uomo armato di fucile, bombe fumogene ed esplosivo è entrato nella redazione del quotidiano Capital Gazette ed ha aperto il fuoco contro i giornalisti. Sono stati gli stessi redattori a dare l’allarme, la polizia è intervenuta in meno di due minuti ed è riuscita ad arrestare l’attentatore, ...

È stata chiUsa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza motivo : Tutte le piste si sono esaurite: c'è un video visto milioni di volte, sono state indagate 50 persone, un uomo è stato arrestato ma ingiustamente The post È stata chiusa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza motivo appeared first on Il Post.

Buzz Aldrin - il secondo uomo sulla Luna - ha fatto caUsa ai suoi figli accUsandoli di avergli sottratto denaro : L’ex astronauta Buzz Aldrin, la seconda persona a mettere piede sulla Luna dopo Neil Armstrong nel 1969, ha fatto causa a due dei suoi figli e a una sua ex agente accusandoli di avergli sottratto denaro e di avere diffuso The post Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna, ha fatto causa ai suoi figli accusandoli di avergli sottratto denaro appeared first on Il Post.

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accUsato di legami con l'Isis : Terrorismo, fermato un uomo a Napoli: è accusato di legami con l'Isis Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia Parole chiave: ...

Con l'estate torna la processionaria : il bruco peloso che caUsa problemi a uomo e animali : Sole, mare e temperature gradevoli sono i regali della bella stagione che porta però con sé anche qualcosa di meno gradito: zecche, zanzare e le tanto temute processionarie! La folta peluria dei bruchi di processionaria cade facilmente e diffondendosi nell’ambiente può provocare reazioni infiammatorie nell'uomo e in altri animali, reazioni particolarmente forti se questi peli entrano in contatto con l'apparato respiratorio. La processionaria del ...

AccUsa un uomo innocente di violenza sessuale : "Volevo il risarcimento" : Erano accuse false Il tassista sulla base di quelle accuse è stato arrestato, è scattata un'indagine nei suoi confronti ed ha anche dovuto riconsegnare la scienza. La donna ha creato un falso ...

AbUsa di una bambina di 3 anni : arrestato uomo di 24 anni a Napoli : Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. arrestato un uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri, hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro indiziario a carico dell'uomo ritenuto responsabile di aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.Secondo ...

Le opere di Gianni BrUsamolino sono in mostra negli spazi del Duomo di Massa : Energenesi è sinergia tra arte e scienza e data la complessità del tema suggerisco di osservare l'opera nel silenzio, se possibile, evitando di porsi domande, lasciando il proprio animo acriticamente ...

Usa : uomo rischia di morire per il morso di un serpente a sonagli appena decapitato : Una storia davvero incredibile ci arriva dagli Stati Uniti dove un uomo, a seguito del morso dalla testa mozzata di un serpente a sonagli, da lui precedentemente ucciso, ha rischiato seriamente di morire. Protagonista della disavventura è stato Milo Sutcliff, residente in Texas, che, in ragione di quanto accadutogli, si può dire sia un vero e proprio miracolato. Egli infatti deve la sua vita, esclusivamente, alla tempestività dei suoi ...