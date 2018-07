USA | TRUMP | “UE | RUSSIA E CINA NOSTRI NEMICI” Ultime notizie | vertice con Putin | birre

Trump contro Russia - Ue e Cina : 'Sono nostri nemici'. Tusk : 'USA diffonde fake news' : Trump contro il resto del mondo. Russia, Unione europea e Cina sono 'nemici' degli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista all'emittente statunitense Cbs. 'Penso che abbiamo molti ...

Brexit - May rivela : 'Trump mi ha detto di fare caUSA alla Ue' : Per portare a compimento la Brexit 'fai causa all'Ue'. È quanto Donald Trump ha suggerito a Theresa May. A rivelarlo è stata la premier britannica stessa, parlando alla trasmissione politica domenicale della Bbc, 'The Andrew Marr Show'. 'Mi ha detto che dovrei fare causa all'Ue. Non negoziare, ma fare causa', ha spiegato la leader conservatrice. 'Ma in realtà no, negozieremo', ha ...

Trump : “Unione Europea è nostro nemico. In parte anche Russia e Cina”. Tusk : “Fake news. USA e Ue sono migliori amici” : Un’intervista rilasciata da Donald Trump alla Cbs costringe alla replica via twitter Donald Tusk. Nel giorno in cui Theresa May racconta alla Bbc che il presidente degli Stati Uniti d’America le avrebbe consigliato di “fare causa all’Unione Europea” i rapporti tra Usa e Ue sono messi ulteriormente in dubbio direttamente dallo stesso Trump. Nell’intervista rilasciata al network americano l’inquilino della Casa ...

Brexit - May alla BBC : "Trump mi ha detto di fare caUSA all'UE" : La Premier britannica Theresa May ha rilasciato un'intervista alla BBC durante la quale le è stato chiesto quale fosse il consiglio "brutale" che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump le ha dato nel corso del loro incontro nei giorni scorsi. Era stato lo stesso inquilino della Casa Bianca a riferire di aver dato un suggerimento per l'appunto "brutale" a May, senza rivelare di che cosa si trattasse. Oggi May ha riferito che Trump le ha ...

