Usa | ' allarme rosso su cyberattacchi'

Usa - l'intelligence : 'E' allarme rosso per i cyberattacchi' : Il direttore della National Intelligence americana, Dan Coats, lancia l'allarme sulla minaccia dei cyberattacchi e afferma che la situazione è a un "punto critico" , paragonando i segnali di pericolo ...

Usa - 'su cyberattacchi è allarme rosso' : 04.11 Il direttore della National Intelligence Usa, Dan Coats, lancia l'allarme sulla minaccia dei cyberattacchi e afferma che la situazione è a un "punto critico", paragonando i "segnali d'allarme" a quelli che precedettero l'11 settembre. "Oggi l'infrastruttura digitale che serve il nostro Paese è letteralmente sotto attacco", ha spiegato. "fu nei mesi precedenti all'11 settembre che, stando all'allora direttore della Cia George Tenet, il ...

Va negli Usa e lascia 46 gatti abbandonati in casa : i vicini danno l'allarme : Se ne è andato negli Stati Uniti e ha lasciato a casa, in un appartamento in via Lulli a Firenze di cui è affittuario, quarantasei gatti in completo stato di abbandono. A segnalare la presenza...

Roma - allarme bomba sotto il Campidoglio : strada chiUsa al traffico : allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in strada ...

Trolley fa scattare allarme bomba chiUsa al traffico via Campana : Un Trolley di medie dimensioni abbandonato nei pressi di via Campana, uscita della tangenziale Est Ovest di Napoli ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'...

Gm in allarme : con dazi Trump rischio migliaia tagli negli Usa : New York, 30 giu. , askanews, General Motors lancia l'allarme: i dazi che Donald Trump vorrebbe imporre sulle auto importate potrebbero portare a una 'riduzione di GM' e rischiano di isolare le ...

Sestu - allarme acqua : non è più potabile/ Ultime notizie : sindaco - "non Usatela e avvisate tutti" : Sestu, allarme acqua: non è più potabile. Ultime notizie: la sindaca Paola Secci ai cittadini, "non usatela e avvisate tutti". Il valore di cloriti non è conferme ai livelli di potabilità

Siringhe Usate - bottiglie di super alcolici ed escrementi umani disseminati ovunque : allarme degrado al Cadorna : Qualche siringa abbandonata dove capita, decine e decine di vetri rotti, bottiglie e immondizia varia. Il triste scenario è quello immortalato all'interno del parcheggio Cadorna, ex caserma militare ...

Pavia - allarme pulci all'università : sotto accUsa i gatti della colonia felina : Cortili e corridoi di vari dipartimenti infestati. L'invasione è iniziata il 12 giugno a Scienze Politiche, vari locali chiusi per le bonifiche

Daimler - Allarme utili per le conseguenze delle tensioni tra Usa e Cina : La Daimler lancia un Allarme sugli utili del 2018. A pesare sono, innanzitutto, le conseguenze delle crescenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina con lannuncio di nuove tariffe doganali tra le due sponde del Pacifico. Problemi per le Suv prodotte in Alabama. Il gruppo tedesco, proprietario del marchio Mercedes, è il primo grande produttore automobilistico a pagare concretamente gli effetti di una guerra commerciale che ha ...

Allarme Fmi : la politica fiscale di Trump è un rischio per gli Usa e il mondo : Il Fondo monetario internazionale ha lanciato un avvertimento all'amministrazione Trump spingendosi a citare il rischio di una possibile recessione

Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza/ Ultime notizie : scritte anti Usa - allarme terrorismo : Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza. scritte anti USA in bagno, allarme terrorismo: l'aereo atterra in Irlanda. Le Ultime notizie: via ai controlli

Sesso - allarme bambole gonfiabili : “CaUsano infezioni e isolamento sociale” : Fare Sesso con una bambola gonfiabile fa male alla salute: favorisce le infezioni sessualmente trasmissibili e l'isolamento sociale. Il 'verdetto' arriva da uno studio pubblicato sul...