Uomo ucciso in strada da agente | scontri a Chicago Ultime notizie | folla contro Polizia

Centinaia a funerali dell'Uomo ucciso da auto bomba : Tanta commozione oggi pomeriggio in occasione dei funerali di Matteo Vinci, il biologo quarantaduenne morto a Limbadi lo scorso 9 aprile per l'esplosione di una bomba collocata sotto la sua ...

Usa - Uomo ucciso da polizia : proteste a Chicago - : Un agente avrebbe sparato a un uomo che aveva fatto resistenza a un controllo e che sarebbe stato armato. Dopo l'omicidio la folla ha invaso le strade: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Chicago - Uomo ucciso da polizia : proteste : 7.01 Una folla inferocita ha invaso le strade di un quartiere del Suth Side di Chicago dopo l'uccisione di un uomo da parte di un agente di polizia. ci sono stati degli scontri tra manifestanti e agenti: il bilancio è di alcuni poliziotti feriti e quattro manifestanti arrestati. Poco prima un agente aveva sparato ad un uomo "che mostrava le caratteristiche di una persona armata" e che aveva fatto resistenza durante un controllo. L'uomo era ...

Cremona - Uomo ucciso in strada davanti all'amante : fermato l'ex di lei : Un uomo è stato fermato per l'omicidio in strada oggi a Pandino, nel cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato ...

Cremona - Uomo ucciso per strada : si cerca ex compagno della fidanzata : Si ipotizza la gelosia come movente dell’omicidio dell’uomo di origine peruviana freddato in strada a Pandino (Cremona). La vittima, 43 anni, è stata colpita tre volte mentre era in compagnia della fidanzata. “Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? ucciderà anche mia figlia”: ha detto disperata la donna che ha assistito all’assassinio. L’ipotesi è che a uccidere il 43enne sia stato l’ex compagno della donna. ...

xxxTentacion - ucciso in un agguato : arriva la svolta - arrestato un secondo Uomo : Una seconda persona è stata arrestata per l' assassinio della star del rap xxxTentacion . L'uomo, Michael Boatright di 22 anni, è accusato di omicidio di primo grado avvenuto durante le riprese. ...