Uomini e Donne | Marta Pasqualato | “Io e Nicolò ci siamo sentiti”

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : appello dell’ex tronista a Maria : “Fammi tornare!” (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti? Due protagonisti da Temptation Island e tutte le informazioni sui casting(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani risponde ad una fan che le suggerisce di rifarsi il naso (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani racconta i suoi primi anni da sposa e moglie: "Ero molto giovane, non lavoravo, lui andava ancora a scuola e.."(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:17:00 GMT)

Gossip : Gianni Sperti non ha mai creduto alla storia tra Sara e Luigi di Uomini e Donne : Sembra che Gianni Sperti non abbia reagito molto bene a quello che è successo ad alcuni protagonisti di Uomini e Donne dopo la fine del loro percorso in Tv; la rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni oppure le bugie che ha raccontato Nilufar Addati durante il suo trono, non devono essere andate giù allo storico opinionista della trasmissione. Approfittando del gioco Fammi una domanda che sta impazzando su Instagram, l'ex ballerino ha ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e il passato da moglie : "Eravano giovani - lui andava a scuola" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani racconta i suoi primi anni da sposa e moglie: "Ero molto giovane, non lavoravo, lui andava ancora a scuola e.."(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti : due protagonisti da Temptation Island 5? I casting continuano (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Due protagonisti da Temptation Island e tutte le informazioni sui casting(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Io gay? E' un complimento" : Gianni Sperti è attualmente in vacanza, considerando che Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi per il quale ricopre il ruolo di opinionista insieme a Tina Cipollari, tornerà in onda a settembre.Nel frattempo, l'ex ballerino 45enne sta rimanendo in contatto con i propri numerosi fan su Instagram: il profilo ufficiale di Gianni Sperti, infatti, può contare su oltre 824mila follower.prosegui la letturaUomini e Donne, ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Quando ti ammali di anoressia non te ne rendi conto... Adesso va bene" : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, è ricoverata da sette mesi in una struttura specializzata per guarire dall'anoressia.La dj 24enne bolognese completerà il proprio percorso verso la metà di agosto e potrà finalmente tornare alla propria vita normale e ricominciare a svolgere la propria professione. prosegui la letturaUomini e Donne, Valentina Dallari: "Quando ti ammali di anoressia non te ne rendi conto... Adesso va bene" ...

Uomini e Donne - la foto di Ludovica Valli è contro Beatrice? Lei sbotta : Uomini e Donne, Ludovica Valli e le foto con i figli di Beatrice: l’ex tronista sbotta Quando si è una web influencer con milioni di follower basta una semplice ed innocente foto a scatenare il caos. È il caso di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, che nelle ultime ore ha postato uno […] L'articolo Uomini e Donne, la foto di Ludovica Valli è contro Beatrice? Lei sbotta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - l'appello di Federico Mastrostefano a Maria De FilippI : 'Ti prego - fammi tornare' : Un vero e proprio appello a Maria De FilippI , firmato dall'ex tronista Federico Mastrostefano , il quale non vede l'ora di tornare a Uomini e donne . Lo ha spiegato in un'intervista a Nuovo Tv , in ...

Nel paese dove donne e Uomini pregheranno insieme in moschea : primo caso in Italia : L'integrazione deve passare attraverso il rispetto reciproco tra uomo e donna. Anche in moschea, dove donne e uomini pregheranno insieme. Succede a Trino, paese in provincia di Vercelli, ed...

VALENTINA DALLARI E L'ANORESSIA/ Uomini e donne : "quando ti ammali non te ne rendi conto" : VALENTINA DALLARI e l'anoressi: l'ex tronista lascerà la clinica a metà agosto e a Uomini e donne Magazine racconta le tappe del suo difficile percorso.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Eleonora Rocchini spiega il significato dei suoi tatuaggi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Gianni Sperti svela di non aver mai creduto alla storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Intanto spunta Francesco Monte...(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Luigi Mastroianni deluso da Uomini e Donne? La sua risposta : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni parla della sua esperienza nel dating show Luigi Mastroianni è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il ragazzo di origini catanesi, nei mesi passati nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, è riuscito a conquistare la tronista Sara Affi Fella. Quest’ultima, infatti, l’ha scelto. Purtroppo per loro due le cose non sono ...

Uomini e Donne gossip : Eleonora Rocchini spiega il significato dei suoi tatuaggi : Eleonora Rocchini, amata e seguita tanto sui social dai fan di Uomini e Donne, ha avuto modo di rispondere a diverse domande che le sono state poste su Instagram nelle ultime ore. Su una di queste, però, l’ex corteggiatrice ed attuale compagna di Oscar Branzani si è voluta soffermare particolarmente. --Si tratta nello specifico dell’argomento “tatuaggi”: qual è il significato che si nasconde dietro ogni tattoo fatto da Elenora Rocchini? ...