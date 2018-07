UN' ESTATE PER DIVENTARE GRANDE Su Italia 1 il film con Paris Warner oggi | 15 luglio

COLPI DI CALORE IN ESTATE/ Trucchi e consigli per evitarli : il drink che rinfresca e dice no alla cellulite : ESTATE, COLPI di CALORE, bevande, cibo, e indumenti: tre piccole regole da seguire per evitare insolazioni. Ecco come divertirsi all'aria aperta, senza stare male(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:57:00 GMT)

BRINDISI. Arrivati 59 nuovi carabinieri per una ESTATE sicura. : ... sia di nicchia, per il particolare "appeal" che suscitano i soggiorni nelle suggestive masserie della zona meta dei vacanzieri provenienti da tutto il mondo. Attenzione sarà rivolta ai locali ...

'Il Mattino' nelle edicole di Puglia e Sicilia per l'ESTATE : Da oggi e per tutto il resto dell'estate 'Il Mattino ' sarà presente in Puglia e in Sicilia, nelle principali località di vacanza. Buona lettura

ESTATE : 120 milioni di ingressi in piscina per “under 18” l’anno - le insidie da evitare : Tempo d’Estate e di bagni, ma per chi non ha la fortuna di andare al mare la piscina in città rimane l’unica soluzione per trovare sollievo dal solleone. Secondo i dati elaborati in esclusiva per AdnKronos Salute dal pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, “sono mediamente 120 milioni gli accessi di minori dai 3 ai 18 anni nelle piscine italiane ...

Eventi d'ESTATE : Moro e De Gregori a Trani per due concerti imperdibili : Tra gli Eventi d'estate pugliesi spiccano gli show dal vivo di due grandi nomi della musica italiana: Fabrizio Moro e Francesco De Gregori, che si esibiranno in concerto a Trani, in Piazza Duomo, rispettivamente il 21 e il 20 agosto. Fan della Puglia e non solo arriveranno in città per assistere a due tappe importanti dei tour dei due cantautori: si tratta di Eventi molto interessanti per gli appassionati della musica d'autore, che spesso in ...

Moda tagli medi ESTATE 2018 : chiome imperdibili : In questa estate 2018 saranno di tendenza i tagli medi. Questo tipo di hairstyle è molto femminile, ed è perfetto per incorniciare il volto. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. chiome medie Inoltre non va dimenticato che una lunghezza media è anche molto versatile. Si può optare per moltissime acconciature, come ad esempio la treccia, la coda, la mezza coda e il chignon. Inoltre sui capelli si possono applicare anche delle ...

DriveNow lancia il car sharing settimanale per l’ESTATE : DriveNow, il car sharing del Gruppo BMW presente a Milano con 500 vetture tra BMW e MINI, in vista delle imminenti partenze delle vacanze e dell’esigenza di molte famiglie e coppie e gruppi di amici di viaggiare in un’auto in condizioni di migliore salute, dimensioni e cilindrata, apre al car sharing settimanale con un’offerta 7 […] L'articolo DriveNow lancia il car sharing settimanale per l’estate sembra essere il primo su ...

Un libro per l’ESTATE : Romanzi, saggi, libri per bambini e giovani adulti, resoconti di viaggi e riflessioni sul camminare. Un po’ di consigli per scegliere il titolo da portarsi in vacanza. Leggi

Cavallo di ritorno a Catania - tre persone arrESTATE dalla polizia : Francesco Graziano Ferlito di 36 anni e Giacomo e Domenico Cannavo', rispettivamente di 35 e 22 sono stati arrestati da agenti della squadra mobile della questura di Catania per estorsione. Sono ...

La vita in diretta ESTATE : Ingrid Muccitelli parla di Tiberio Timperi : Ingrid Muccitelli a La vita in diretta estate: ecco cosa pensa di Semprini e Timperi Ingrid Muccitelli è la padrona di casa de La vita in diretta estate, la versione estiva dello storico programma di Raiuno. Accanto a lei il giornalista Gianluca Semprini. Dal prossimo autunno la Muccitelli sarà di nuovo al timone di Unomattina in famiglia. Ma al suo fianco non ci sarà più Tiberio Timperi che condurrà La vita in diretta con Francesca Fialdini ...

ESTATE sicura a Ragusa - sanzioni per 4 mila euro : 2 da 600 euro per uso cellulare : Estate sicura a Ragusa. Centinaia di controlli e una donna arrestata per furto. sanzioni per 4 mila euro di cui due da 600 euro per uso cellulare dura

Salvini : 'Diciotti? Nessuno scontro - ma tiro dritto. Entro l'ESTATE taglio ai fondi per richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

ESTATE - tutti in Spiaggina Lapo e l'amore per la 500 : Gabriele Villa In quanti modi si può declinare l'estate? In «n» modi? Macché, troppo vago. Diciamo almeno in cinquecento modi Cinquecento. Quella Cinquecento, che ha accompagnato, accompagna e ...

5 serie tv per chi odia l’ESTATE : Nel lontano 1994, in un’estate afosa durante la quale la televisione era stata colonizzata dalle partite dei mondiali di calcio, Mediaset mandò in onda per la prima volta X-Files. La serie fenomeno venne scoperta e osannata dai detrattori del calcio e della calura di luglio e agosto, privi – ai tempi – delle librerie digitali come Netflix e Amazon e costretti ad accontentarsi di palinsesti a base di repliche. Al mondo, infatti, esiste una ...