"Un pilota ai comandi c'è" : "Qualcuno si chiede 'se c'è un pilota ai comandi'. Dato che c'è una rotta chiara, mi pare proprio di sì. I cittadini, poi, giudicheranno la qualità delle scelte."Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, dove illustra come intende affrontare la questione immigrazione.Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, "criteri più stringenti" sulla ...