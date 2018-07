Un corto circuito manda in fiamme la cucina di un ristorante

cortocircuito da un faro - pompieri in azione in via Ugo Bassi : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Hanno visto del fumo uscire da un faretto che si trova all'interno del negozio e, per questo motivo, sono andati in allarme allertando i vigili del fuoco. E' accaduto poco ...

Il cortocircuito del mondo occidentale : La politica, come l'informazione, è una scienza esatta. Quello a cui stiamo assistendo era tutto già scritto: da una parte il Leviatano, dall'altra Polibio. Oggi assistiamo ad un inquietante connubio ...

corto circuito tra procura di Milano e autorità anti-corruzione : segnalate gli illeciti tardi - e allertate chi li fa : Il procuratore lombardo Greco accusa l'Anac di aver trasmesso tardi alcune notizie di reato rendendo inutili le indagini nei confronti di soggetti di fatto già allertati dalle iniziative dell'autorità.

corto circuito ed è tragedia a Messina : morti due fratellini travolti dal fuoco : Due fratellini morti a Messina nell'incendio divampato nella notte in una palazzina storica di via dei Mille, in pieno centro. Francesco Paolo, di 13 anni, era in salvo, ma ha cercato di soccorrere ...

Roma - bus Atac a fuoco a piazza Venezia/ Ultime notizie : principio di incendio causato da corto circuito : Roma, bus Atac a fuoco a piazza Venezia: principio di incendio causato da corto circuito. Le Ultime notizie: Morani (PD) chiede le dimissioni della sindaca Raggi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:08:00 GMT)

cortocircuito Capitale : il sindaco Raggi parla otto ore dopo e scarica tutto su Atac : "Parco mezzi vecchio" : Il silenzio di Virginia Raggi strideva con il boato dell'autobus esploso in pieno centro a Roma. Così a distanza di otto ore dall'esplosione, e dopo aver dichiarato sulla libertà di stampa e sul raid dei Casamonica, il sindaco di Roma ha deciso di parlare: "Il punto vero è che il parco mezzi Atac è estremamente vecchio. Quello che posso dire è che in effetti sono calati i numeri dei bus incendiati rispetto allo ...