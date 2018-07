Uccisa a Pesaro | un marocchino confessa il delitto

Pesaro - Sabrina Uccisa con una coltellata : confessa l’assassino - omicidio per futili motivi : Pesaro, Sabrina uccisa con una coltellata: confessa l’assassino, omicidio per futili motivi Ha confessato l’assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa con una coltellata alla gola e ritrovata in casa dissanguata dal figlio a Pesero. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un omicidio per futili motivi. La donna conosceva l’assassino e gli avrebbe aperto […] L'articolo Pesaro, Sabrina uccisa con una coltellata: ...

Pesaro - donna di 52 anni Uccisa in casa : fermato un uomo che ha confessato : È un cittadino marocchino il presunto assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa con una coltellata alla gola, nella sua casa in via Pantano a Pesaro. L'uomo, uno della decina di persone su cui si erano focalizzate le indagini nelle ultime ore, è stato sentito contemporaneamente agli altri e ha negato per tutta la notte. Questa mattina ha confessato davanti al pm Silvia Cecchi e agli investigatori della Squadra Mobile pesarese.

Gli inquirenti sono convinti che sia un omicidio la morte di Sabrina Malipiero, 52 anni, trovata cadavere in una pozza di sangue nel suo appartamento in via Pantano a Pesaro. La donna, commessa in un supermercato, madre di due figli grandi, era da anni separata dal marito, con cui aveva mantenuto comunque ottimi rapporti.A scoprire il corpo è stato il figlio maggiore Stefano, di 24 anni. Sabrina è stata colpita più volte da

