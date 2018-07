TV | Rai5 | “America tra le righe” | il New England

meteoweb.eu

: Io adoro “l’America vista dal cielo”. Grazie @rai5 - Occhisquieti : Io adoro “l’America vista dal cielo”. Grazie @rai5 -

(Di domenica 15 luglio 2018) Al Nord-est degli Stati Uniti si estende una regione di colline e praterie, montagne e laghi, fitte foreste e spiagge selvagge. È il New, protagonista del secondo episodio della serietra le, in onda lunedì 16 luglio alle 21.15 su. Punto di partenza dell’episodio è Sagaponack, a Long Island. Diventata leggenda grazie al romanzo di Francis Scott Fitzgerald “Il grande Gatsby”, la città è oggi casa di due dei più importanti scrittori contemporanei: Peter Matthiessen e James Salter. Dopo un barbecue con i due autori, il giornalista François Busnel prosegue il suo viaggio in Connecticut, dove incontra Philip Roth, il più celebre e celebrato scrittore americano al mondo, recentemente scomparso. In questa intervista, Roth ripercorre con Busnel la storia recente del paese, da Clinton a Barack Obama. L'articolo TV,: “America tra le righe”, il New ...