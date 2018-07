Tutti i rischi di isolamento per l' Italia con la prossima tornata di nomine in Europa

Rocco Casalino attacca Merlo del Foglio : “giornale chiude - che fai?”/ Tutti vs M5s : “rischio libertà stampa” : Rocco Casalino, portavoce M5s attacca Salvatore Merlo de Il Foglio: "il tuo giornale chiude, che fai?". Giornalisti e opposizioni contro i grillini: "rischio libertà di stampa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Thailandia - ragazzi e allenatore stanno Tutti bene | Ma ora il mister rischia il processo : Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici che li hanno in cura, sottolineando come in media i baby calciatori abbiano perso, nel corso della loro odiessea, circa due chili a testa.

Mondiali Russia 2018 - Obi Mikel lancia l’allarme : “in Nigeria situazione insostenibile - la vita di Tutti è a rischio” : Dopo aver fatto luce sul rapimento del padre, John Obi Mikel ha sottolineato come sia diventato davvero difficile vivere in Nigeria Dopo aver reso pubblico che suo padre era stato rapito durante la Coppa del Mondo in Russia, il giocatore Nigeriano John Obi Mikel si è lamentato per la situazione di insicurezza nel paese africano. AFP PHOTO / Giuseppe CACACE “Oggi si parla di mio padre, ma domani potrebbe essere chiunque altro, e ...

A rischio l'identità di Tutti : con tecnica 'Sim Swap' conti online svuotati : ...online - ha sottolineato il procuratore Carmelo Zuccaro che ha coordinato le indagini col Pm Alfio Gabriele Fragalà - è un tema fondamentale per assicurare uno sviluppo in generale di economia del ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di Tutti i gironi. A rischio la Finlandia di Markkanen : Si completeranno questa sera le partite della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Vediamo com’è la situazione all’interno degli otto gruppi da cui devono finire di emergere 24 squadre che si daranno poi battaglia per i 12 posti destinati all’Europa. GRUPPO A – 1. Spagna 12, 2. Montenegro 9, 3. Slovenia 8, 4. Bielorussia 7 La Spagna, pur con una selezione priva di molti elementi importanti, ha ...

Chris Froome - le tappe verso il Tour de France : vincerà il ricorso? Tutti i rischi del britannico. Archiviazione del caso salbutamolo all’orizzonte? : Chris Froome ha iniziato una nuova lotta contro Tutti per cercare di partecipare al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Mancano soltanto sei giorni al via della corsa a tappe più prestigiosa al mondo e al momento il britannico, vincitore delle ultime tre edizioni della Grande Boucle (quattro negli ultimi cinque anni), è stato escluso dagli organizzatori perché la sua presenza “lederebbe l’immagine ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di Tutti i gironi. Rischiano Montenegro - Lettonia e Croazia : Alla vigilia delle ultime giornate del primo turno di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, gran parte delle classifiche dei singoli gruppi rispecchiano le aspettative: la maggior parte delle teste di serie ha già conquistato aritmeticamente l’accesso alla seconda fase (tra cui l’Italia), allo stesso tempo invece altre si trovano sorprendentemente a rischio eliminazione. Il gruppo A è il più intrigante sia per le squadre ...

Ballottaggi - Pd rischia a Massa e Pisa. Avellino verso M5S |Tutti i dati nelle città : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Sui migranti è Tutti contro Tutti E l'Europa rischia di implodere : Inizia la settimana in cui l'Europa rischia di implodere. I capi di Stato e di governo di alcuni dei Paesi dell'Unione europea sono a Bruxelles dove cercano di trovare un difficile accordo per affrontare l'emergenza immigrazione prima del Consiglio europeo previsto per la prossima settimana. Un vertice resosi indispensabile a causa delle tensioni tra i Paesi membri e che difficilmente porterà a una soluzione, visto lo scontro tra Francia e ...

Nuovo scandalo che sconvolge il calcio italiano : “due campionati falsati” - retrocessioni e ripescaggi - Tutti i possibili scenari ed il rischio rinvio : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il calcio italiano, Nuovo scandalo che rischia di portare a clamorosi ribaltoni nelle prime tre categorie, Serie A, Serie B e Serie C, possibili retrocessioni e ripescaggi ed anche l’inizio dei tornei è a serio rischio considerando sentenze e possibili. La situazione più delicata è quella del Parma. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita ...

Draft NBA – I Raptors vogliono una scelta in top 10 : Tutti a rischio trade - rischiano anche DeRozan e Lowry : Dopo l’arrivo di coach Nurse, Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster: la franchigia canadese vuole una scelta in top 10 e non esclude l’eventuale cessione dei big Dopo una delle migliori annate della franchigia, conclusa però con l’ennesima, infruttuosa, postseason nella quale LeBron James è sembrato un muro invalicabile, i Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster. Viste le difficoltà ad aggiungere ...

WhatsApp - la truffa ai correntisti Unicredit : come difendersi - rischi Tutti i tuoi risparmi : L'ultima rovinosa truffa su WhatsApp colpisce i correntisti di Unicredit: molti di loro, negli ultimi giorni, sono stati raggiunti via chat da qualcuno che invitava ad inserire i propri dati per accedere alla piattaforma di home banking. Una vera e propria truffa, il cosiddetto phishing. La regola d

Terremoto Serie A e Serie B - Tutti i club a rischio : più di 10 squadre pensano al ripescaggio - è caos [DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per il campionato di Serie A e Serie B, si preannuncia un’estate caldissima e che potrebbe portare a clamorosi ribaltoni, non sono da escludere retrocessioni e ripescaggi. Partiamo dalla situazione più delicata, quella del Parma. Il club infatti rischia la retrocessione, nel mirino sono finiti i messaggi Whatsapp inviati dai calciatori del Parma a quelli dello Spezia, sembrava vicina l’archiviazione ...

Lorsica - il borgo delle sete damascate rischia l’abbandono. Sindaco : “Sono scappati Tutti. Futuro? Confido negli stranieri” : “Tutte le strade che vedete le ho fatte costruire, per collegare le frazioni più disperse tra i monti a scendere a valle. Ero sicuro che in questo modo i miei concittadini che andavano a cercare lavoro a valle, finendo ad abitare a Chiavari o a Genova, sarebbero tornati qui, non più costretti a percorrere lunghi sentieri a piedi per collegarsi al resto del mondo”. Ripercorre il suo primo mandato da Sindaco, nel lontano 1965, l’attuale primo ...