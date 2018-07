Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all'insegna del tutto esaurito (2) : (Ve) - (Adnkronos) - "Si proseguirà poi con le grandi feste sulla spiaggia, come “Random - una festa a caso” prevista per il 4 agosto nella zona del faro di Piave Vecchia, dove i giovani potranno ballare e divertirsi sulle note di generi musicali tra i più diversi vestiti in modo stravagante. Il 12

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito : Jesolo (Ve), 15 lug. (AdnKronos) – ‘Quello che ci aspetta è un super agosto, all’insegna del tutto esaurito sulla nostra spiaggia. Le previsioni che stiamo iniziando a ricevere sui pernottamenti negli alberghi e appartamenti del litorale sono molto buone e confermano il trend positivo degli ultimi anni, con presenze turistiche che, solo nel 2017, si sono attestate sui cinque milioni e mezzo di visitatori. Se il meteo si ...

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito (2) : (Ve) – (Adnkronos) – “Si proseguirà poi con le grandi feste sulla spiaggia, come ‘Random – una festa a caso” prevista per il 4 agosto nella zona del faro di Piave Vecchia, dove i giovani potranno ballare e divertirsi sulle note di generi musicali tra i più diversi vestiti in modo stravagante. Il 12 agosto sull’arenile di piazza Brescia toccherà invece a ‘Holi Color”, festa che si ...

Turismo : SINDACO FOSSACESIA - '' WI FI GRATIS SULLE NOSTRE SPIAGGE'' : 'Si parla tanto di TURISMO come volano dell'economia regionale e poi ci si arena di fronte alla realizzazione di un intervento, per il quale, tra l'altro, pare ci siano i finanziamenti,e al quale, ...

Governo : sindaco Jesolo - preoccupa voto a luglio - rallenta attività industria Turismo : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - “L’ipotesi che sta circolando in questi giorni ed in queste ore di elezioni anticipate nel mese di luglio, è preoccupante. Si pensi a cosa può voler dire questo per le località turistiche come Jesolo, che si troverebbero già nel pieno della stagione - sottolinea all'Adn