Trump-Putin | manifestanti a Helsinki

Vertice Putin-Trump a Helsinki : "nessuna aspettativa"/ Ultime notizie - Yakunin : "attacco a Duma tra i temi" : Vertice Trump-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà

Vertice con Putin - Trump : non vado a Helsinki con grandi aspettative : "Niente di male...forse qualcosa di buono verrà fuori dall'incontro di lunedì con Vladimir Putin. Non vado con grandi aspettative". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla vigilia del ...

Russiagate, Casa Bianca: "Summit Trump-Putin non si cancella"

Siria - la pedina di scambio che Trump può usare con Putin : Alcuni temono che nel prossimo incontro con Putin a Helsinki, subito dopo un vertice Nato a Bruxelles tutt’altro che facile e una puntata a Londra, Trump avvalli - tra l’altro - la politica di Mosca in Siria. In realtà, questa stessa politica è già stata avvallata a Washington. Non sappiamo ancora quali collegamenti possano essere fatti con altri s...

Il piano Trump-Putin contro l’Europa : Roma. La presenza di Vladimir Putin si è fatta sentire anche mentre Donald Trump era in visita dalla regina Elisabetta, nella seconda tappa del suo viaggio europeo. Dodici funzionari dell’intelligence russa sono stati incriminati per aver violato e sottratto dati dai sistemi informatici del Partito

La Nato dipende da quanto Trump riuscirà a trattenersi con Putin : Se, al contrario, lascerà correre i suoi istinti, potremmo trovarci con un mondo ancora più diviso in poche grandi aree in conflitto permanente tra di loro. Speriamo che la sosta in programma in ...

Russiagate, Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio | Casa Bianca ai Dem: "Summit Trump-Putin ci sarà" Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati per aver violato e sottratto dati dai sistemi informatici del Partito Democratico.

VERTICE Trump-PUTIN/ Sogni Usa vs cuori russi (ma c'è un terzo incomodo) : La storia delle nazioni ha costanti che emergono sotto governi e regimi tra loro molto diversi. Come si può rilevare per la russia attuale, ma anche per l'America di Trump. AUGUSTO LODOLINI

Pompeo - importante incontro Trump-Putin : 02.57 "Credo sia molto importante che si incontrino" ha detto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, con riferimento al summit fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin fissato per domani a Helsinki. Parlando con i giornalisti a bordo del volo di rientro dal Messico, Pompeo ha sottolineato: "Sono sicuro che l'incontro del presidente Trump con Putin metterà l'America in una posizione migliore".

Finlandia - storico vertice tra Trump e Putin a Helsinki : Helsinki sarà il centro del mondo per poche ore. E' infatti previsto per lunedì 16 luglio lo storico incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin . La Finlandia con i suoi 5,5 ...

Trump scatenato a Londra già pensa al vertice con Putin : ... che ricorda 'la storia importante di accoglienza' della Ue e del suo Paese 'di persone in pericolo' e come 'negli anni l'immigrazione abbia fatto bene al Regno Unito, alla sua società e all'economia'...

Helsinki. Lunedì 16 vertice Trump Putin : Gli Stati Uniti d’America confermano il vertice di Lunedì prossimo 16 luglio ad Helsinki. Nella capitale della Finlandia si incontreranno

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti di Mosca per hackeraggio - Casa Bianca ai Dem : 'Summit Trump-Putin ci sarà' : Dodici ufficiali dell'intelligence russa sono stati incriminati, negli Stati Uniti, per aver hackerato le email del Partito Democratico prima delle elezioni presidenziali di due anni fa. Lo ha ...