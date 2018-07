Trump contro Russia | Ue e Cina | ' Sono nostri nemici' Tusk | ' Usa diffonde fake news'

Trump : “RUSSIA - UE E CINA I NOSTRI NEMICI”/ Ultime notizie Helsinki - vertice con Putin : tutti contro gli Usa : vertice TRUMP-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Brexit - May racconta l’incontro con Trump : «Mi ha detto di fare causa all’Ue» : E il presidente Usa, in visita in Gran Bretagna, viola il protocollo rivelando i contenuti della sua conversazione con la regina Elisabetta II

Roger Waters - Concerto a Roma/ Circo Massimo - video : il messaggio contro Donald Trump infiamma la Capitale : Roger Waters a Roma: Concerto al Circo Massimo oggi, sabato 14 luglio dopo il grande successo al Lucca Summer Festival. Scaletta, orari, sicurezza e parcheggi.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Il piano Trump-Putin contro l’Europa : Roma. La presenza di Vladimir Putin si è fatta sentire anche mentre Donald Trump era in visita dalla regina Elisabetta, nella seconda tappa del suo viaggio europeo. Dodici funzionari dell’intelligence russa sono stati incriminati per aver violato e sottratto dati dai sistemi informatici del Partito

Pompeo - importante incontro Trump-Putin : 02.57 "Credo sia molto importante che si incontrino" ha detto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, con riferimento al summit fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin fissato per domani a Helsinki. Parlando con i giornalisti a bordo del volo di rientro dal Messico, Pompeo ha sottolineato: "Sono sicuro che l'incontro del presidente Trump con Putin metterà l'America in una posizione migliore".

Migliaia di manifestanti in Scozia contro la visita di Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migliaia in Scozia contro visita Trump : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Circa 10.000 persone hanno marciato attraverso la capitale scozzese di Edimburgo per protestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e decine di manifestanti si ...

Londra protesta - 100mila in piazza contro Trump. Bandiere - cartelli - fischietti e slogan : “Non sei il benvenuto” : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti – oltre 100mila, secondo gli organizzatori – ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con Bandiere, cartelli, fischietti e slogan per far presente al presidente Usa – in visita ufficiale – che non è il benvenuto L'articolo Londra protesta, 100mila in piazza contro Trump. Bandiere, cartelli, fischietti e slogan: “Non sei il ...

Londra in piazza contro Trump. May : «Sì a un’area di libero scambio» | : In strada oltre centomila persone contro l’inquilino della Casa Bianca. Dopo le accuse alla premier e ai suoi piani per la Brexit, il presidente americano cambia i toni: “Donna straordinaria”

Donald Trump e la Regina - momento di imbarazzo durante incontro. VIDEO - : Piccola gaffe per il presidente Usa che ha mostrato qualche "inciampo" nel rispetto del rigido protocollo di casa Windsor. Il tycoon ha infatti incontrato un po' di difficoltà a trovare la sua ...

Londra invasa da 100mila manifestanti per protestare contro Trump : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti - oltre 100mila, secondo gli organizzatori - ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con bandiere, cartelli, fischietti e slogan. Rappresenta quella parte di Gran Bretagna che non ci sta, che questo presidente americano non riesce davvero a sopportarlo. Fino a sbeffeggiarlo nei panni di un maxi-pupazzo gonfiabile, librato in cielo nell'attenzione e nella curiosità ...

Londra in piazza contro Trump | : In strada oltre centomila persone contro l’inquilino della Casa Bianca. Dopo le accuse alla premier e ai suoi piani per la Brexit, il presidente americano cambia i toni: “Donna straordinaria”

In piazza contro Trump. Il fantasma che spaventa gli inglesi : Londra. Che ci fosse qualche trumpiano in giro per la piazza era inevitabile. Uno, ad esempio, sventola una bandiera americana nuova di zecca, non riesce ad aprirla, intorno a lui la gente pensa di avere visto male, controlla che ci siano tutte le stelle e che non ci sia un errore. Quando si scopre

Trump in UK : a Londra manifestazioni<br> contro di lui e un ironico pallone gonfiabile : ...