Trovata in un lago di sangue - confessa il killer : Svolta nelle indagini sull'omicidio della 52enne, Trovata morta nella sua casa a Pesaro . Un marocchino, sospettato e ascoltato nella notte dalla polizia, ha confessa to il delitto. La donna era stata ...

Trovata in un lago di sangue - confessa il killer : Pesaro, 15 lug. (AdnKronos) - Svolta nelle indagini sull'omicidio della 52enne, Trovata morta nella sua casa a Pesaro. Un marocchino, sospettato e ascoltato nella notte dalla polizia, ha confessato il delitto. La donna era stata Trovata in un lago di sangue dal figlio.