Trapani | getta la cagnolina in mare con una pietra al collo | “Denunciamo il padrone”

Trapani - getta il cane in mare con una pietra al collo : scoperto e denunciato : Brutto episodio di maltrattamento di animali avvenuto nel trapanese, a Lido Valderice, dove un cane è stato gettato in mare con una grossa pietra legata attorno al collo. Il povero animale è riuscito, fortunatamente, a liberarsi e a raggiungere la riva, dove è stato immediatamente soccorso dai bagnanti sgomenti per l’accaduto. cane gettato in mare: denunciato il proprietario Una vicenda che ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi ...