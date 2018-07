Trapani | getta cane in mare con pietra al collo Ma l’animale si libera e si salva

Trapani - getta la cagnolina in mare con una pietra al collo : “Denunciamo il padrone” : La vicenda, verificatasi nel trapanese, è stata denunciata dal Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali. La cagnolina non voleva tuffarsi, così il padrone le ha messo una pietra intorno al collo e l'ha gettata in mare. Salvata da alcuni bagnanti, le forze dell'ordine sono riusciti a risalire tramite il microchip al proprietario, che è stato denunciato per maltrattamento di animali.Continua a leggere

