Tra le donne e i bambini nel cuore di tenebra del mondo

Tennis - sabato stellare a Wimbledon Tra Nadal-Djokovic e la finale donne : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Sara Affi Fella di Uomini e Donne mosTra la sua cicatrice su Instagram : Alcuni giorni fa, la bella Sara Affi Fella ha deciso di sbilanciarsi e di rivelare un dettaglio inaspettato della sua vita privata e lo ha fatto mostrandosi con un bikini su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, a causa di una malattia misteriosa, fu sottoposta ad un intervento chirurgico ed ancora oggi porta il segno di quel ricordo. Alla napoletana è rimasto il segno di una grossa cicatrice, visibile ad occhio nudo e che le ...

La storia di Jimmy Choo - l'uomo che ama le scarpe - e le donne - più di ogni alTra cosa al mondo : Le scarpe di Jimmy Choo le conoscono tutti, le amano tutte, le vogliono tutte e le hanno le più fortunate. Chi è Jimmy Choo , al contrario, non lo sanno in molti. La sua città preferita? Hong Kong. Il ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo : un Traguardo importante per la coppia (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ripensa alla storia avuta con Ennio e racconta il loro primo bacio appassionato dop un aperitivo a Ibiza.....(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Vieni da Me di Caterina Balivo : vip Mediaset chiamati come presenze fisse a conTrastare Uomini e Donne : Da settembre Caterina Balivo sarà al timone di un nuovo show che si chiama Vieni da Me. La bella napoletana traslocherà dalla seconda rete della tv di Stato alla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Rai 1, per tenerci compagnia nel lungo pomeriggio a partire dalla 14. Vieni da Me con Caterina Balivo, chiamati 3 vip Mediaset? come annunciato già nei palinsesti 2018/19 lo Show della Balivo sarà subito dopo il Tg1, alle 14: programma cucito addosso ...

Francesca Morana/ La ex di Uomini e Donne e Temptation Island Tradì Giuseppe Lago? : A distanza di 10 anni, Francesca Morana torna a parlare del presunto tradimento a Giuseppe Lago. La ex di Uomini e Donne e Temptation Island nega, ma oggi ha una nuova vita: fa la mamma(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:36:00 GMT)

A Bari non lasciate le donne sole. Il governo includa Tra i reati urgenti anche le violenze familiari : Oggi la Camera discute il decreto legge 73/2018 emanato dal governo per cercare di affrontare l’emergenza dell’inagibilità del Palazzo di Giustizia di Bari. D.i.Re donne in rete contro la violenza lancia l’allarme e si appella alle parlamentari: se il decreto non sarà modificato ci saranno pesanti ripercussioni per le donne vittime di violenza e i loro figli. L’emergenza a Bari è scattata lo scorso mese di giugno dopo che una ...

Uomini e Donne/ Riavvicinamento Tra Sara Affi Fella e Luigi? Mastroianni chiarisce (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Mastrostefano lancia un appello a Maria De Filippi: "Fammi tornare sul trono per trovare la donna della mia vita!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:35:00 GMT)

ALESSANDRO D'AMICO VS ALEX MIGLIORINI / Uomini e Donne - un ex Tra i due e il triangolo è servito : "Lo sapeva" : ALESSANDRO D'AMICO contro ALEX MIGLIORINI, è guerra tra i due ex. Il tronista di Uomini e Donne ha baciato l'ex di ALESSANDRO, lui sbotta: "Che schifo"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Migranti e donne in testa alla classifica dell’odio via Twitter : “STranieri colpiti dal linguaggio politico dell’ultimo anno” : Più di un italiano su tre twitta il suo odio contro Migranti, ebrei e musulmani. L’intolleranza verso la straniero aumenta di giorno in giorno. Ma non solo. Le donne restano la categoria più colpita dagli haters. E’ quanto emerge dal rapporto di “Vox”, pubblicato a fine giugno. Si tratta dell’osservatorio sui diritti nato grazie ad un gruppo di costituzionalisti, medici, avvocati, giornalisti, sociologi e antropologi che da tre anni ...

In Islanda la parità di stipendio Tra donne e uomini diventa legge : In Islanda la parità di stipendio tra uomo e donna è legge. Aziende, istituzioni pubbliche e private, banche e qualsiasi altro datore di lavoro con più di 25 dipendenti dovranno assicurare alle donne di essere pagate quanto i loro colleghi uomini. Del resto, da nove anni il paese nordico staziona stabilmente al primo posto del Global gender gap report, stilato annualmente dal World economic forum. Come sottolineo lo studio infatti, da tempo ...

Wimbledon - Juniores : puntiamo su Musetti Tra i maschi e Cocciaretto Tra le donne : Per lei, che proveniva dalle qualificazioni, si è rivelata troppo complicata la partita contro la cinese Qinwen Zheng, numero 20 al mondo. La lombarda ha pagato una falsa partenza nel primo set, 3-0 ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : Tra le donne vince Sophie Caldwell - sospesa la gara maschile per il meteo : La cittadina ungherese di Tiszaujvaros è stata sede della World Cup di Triathlon per la 22esima volta, ma in questa occasione è successo qualcosa di mai visto prima: la gara maschile è stata interrotta a metà per colpa di una tempesta con raffiche di vento fortissime che hanno impedito il proseguimento a livello di incolumità per atleti e spettatori. La finale femminile, invece, si è disputata normalmente e ha visto la vittoria della britannica ...

Uomini e Donne : Jara Gaspari e Nicola BalesTra stanno ancora insieme? : Nicola Balestra e Jara Gaspari, protagonisti di Uomini e Donne Over, sono ancora fidanzati? Il loro amore era forte oppure i due hanno intrapreso percorsi diversi? Ecco la verità! Sono trascorsi sette mesi da quando Jara Gaspari e Nicola Balestra hanno deciso di comune accordo di lasciare insieme il programma Uomini e Donne Over. Ma i due piccioncini stanno ancora insieme? Nicola e Jara hanno rilasciato un’intervista al settimanale ...