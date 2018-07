Tra esultanze e abbracci alla Presidente croata | Macron scatenato allo stadio Luzhniki

sportfair

(Di domenica 15 luglio 2018) Kolinda Grabar-Kitarovic ed Emmanuelnella tribuna dellodi Mosca siano a fine partita, ilfrancese esulta per la vittoria della sua Nazionale Ilfrancese Emmanuelesulta ai gol della Francia durante la finale dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale francese ha vinto la coppa del mondo e il suo primo ministro non si trattiene. Il fair play sugli spalti è poi davvero speciale, laKolinda Grabar-Kitarovicfine della partitaa calorosamente Emmanuel. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo Tradopo la vittoria della Francia SPORTFAIR.