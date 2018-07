The Queen’s marriage | il libro che racconta la versione hot della Regina Elisabetta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) È scandalo in Inghilterra per ilchoc sugli appetiti sessuali. The, pubblicato da Dynasty Press, è stato scritto dalla discussa Lady Colin Campbell. Gli appellativi che l’autrice fornisce per la(“donna dai sani appetiti sessuali”) e per il marito principe Filippo di Edimburgo (“donnaiolo”) stanno facendo inorridire l’opinione pubblica inglese, ma soprattutto tutti i tabloid d’oltremanica solitamente sguazzanti di fronte al gossip sulla casa reale. La Campbell, già autrice di unsulla famiglia reale britannica (Diana in Private: The Princess Nobody Knows (1992) – da dove emersero i problemi di bulimiaprincipessa e la relazione con James Hewitt) ha spiegato di aver raccolto “una varietà di fonti” vicine e interne alla casa reale. Il primo segretoto nelriguarda la 92enne sovrana descritta nelle ...