The King is in the house! LeBron James allo Staples Center per assistere alla sfida di

Prima foto di Daryl Dixon in The Walking Dead 9 : sarà lui a prendere il posto di Rick? : La Prima foto di Daryl Dixon nella première di The Walking Dead 9 non rivela nulla di nuovo. Il nostro combattente è sempre più sporco, questo sì, ma non ci sono dettagli che ci fanno capire e che confermano che proprio sarà il nuovo leader della comunità dei sopravvissuti. La serie andrà in onda da ottobre negli Usa ma solo al prossimo Comic-Con di San Diego scopriremo le prime immagini e il primo trailer della nuova stagione. I primi ...

I vaganti invadono il vostro quartiere in The Walking Dead Our World : The Walking Dead: Our World è un gioco di azione in cui dovrete affrontare un'apocalisse di zombi per le strade reali, nel parco vicino casa, in spiaggia o sul tuo divano, tramite la realtà aumentata. Potrete giocare con Rick, Daryl, Michonne e tutti i personaggi più famosi della serie The Walking Dead e sbloccare i personaggi leggendari, le armi e gli oggetti della serie tv. L'articolo I vaganti invadono il vostro quartiere in The Walking ...

[First Look] Le prime foto di Godzilla : King of The Monsters : Nel film il mondo scoprirà che Godzilla non è l'unica gigantesca creatura emersa dalle profondità della Terra. Il re dei mostri dovrà affrontare bestie leggendarie come Mothra, Rodan e la sua nemesi ...

Kingdom Come : Deliverance - From The Ashes DLC - recensione : A distanza di circa cinque mesi dalla release ufficiale di Kingdom Come: Deliverance, siamo tornati a scorrazzare per la Boemia del millequattrocento in occasione del rilascio del primo DLC intitolato From the Ashes. Niente duelli a fil di spada o epiche battaglie però, per questa espansione abbiamo appeso lama e corazza al chiodo e ci siamo dati al mestiere di balivo. Purtroppo l'idea proposta dagli sviluppatori ci è sembrata tutto fuorché ...

The Walking Dead 9 si districherà tra l’uscita di scena di Maggie e il nuovo futuro di Michonne : Gli occhi sono tutti puntati su The Walking Dead 9. Dopo gli ascolti in picchiata delle ultime stagioni, nonostante l'entrata in scena di Jeffrey Dean Morgan nei panni del terribile Negan, sembra che la serie AMC sia pronta per una stagione a "la va o la spacca" in cui tutto cambierà sperando di riportare i fedelissimi e nuovi spettatori davanti alla tv, sarà questo l'anno della svolta o della chiusura definitiva dello show? Al momento non lo ...

'EUROPEAN HUMANISM IN The MAKING' - CONVEGNO A GUBBIO : GUBBIO Ha preso avvio oggi, con un saluto pubblico presso la Sala Consiliare del Comune in piazza Grande, alla presenza, tra gli altri, della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, la ...

Gubbio - avvio corsi di alta formazione universitaria con convegno internazionale 'European Humanism in The making' : l'approccio europeo alla scienza e alla tecnologia, 4. l'umanesimo sociale europeo, 5. governance, democrazia e impegno civico: oltre le differenze. Il sindaco Filippo Mario Stirati, nel dare il ...

For The King - recensione : Il genere RPG è probabilmente uno dei più ibridati in assoluto; le sue meccaniche si sposano bene con il medium videoludico in generale (progressione, skill, abilità, profondità tematica) e qui, probabilmente, risiede la ragione del suo successo e della sua popolarità. Anche il genere, decisamente minore, dei boardgame virtuali sta vivendo un buon periodo: titoli come Armello, Antihero e Through The Ages hanno portato questo tipo di giochi a un ...

The TWILIGHT SAGA : BREAKING DAWN - PARTE 2 - ITALIA 1/ Info streaming del film (oggi - 6 luglio 2018) : TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (part 2), il film in onda su ITALIA 1 oggi, venerdì 6 luglio 2018. Nel cast: Kristen Stewart e Robert Pattinson, alla regia Bill Condon. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Primo poster di The Walking Dead 9 tra Campidoglio distrutto ed elicotteri : Mancano pochi giorni all'inizio del Comic-Con di San Diego ma AMC ha deciso di stuzzicare i fan rilasciando il Primo poster di The Walking Dead 9. La serie tornerà in onda verso metà ottobre, sempre al lunedì, ma proprio all'evento di San Diego saranno svelati i primi dettagli e il Primo trailer alla presenza di alcuni membri del cast, Andrew Lincoln compreso. Proprio quest'ultimo ormai è dato in partenza da alcune settimane e se alcuni danno ...

Andrew Lincoln e Lauren Cohan presenti al panel di The Walking Dead al Comi-Con 2018? Arriva la risposta ufficiale : Andrew Lincoln lascerà o meno The Walking Dead a metà della nona stagione? Questa sembra la domanda tormentone di questa estate e mentre l'attore ha lasciato il set per volare in Inghilterra e stare con la sua famiglia, c'è chi cerca un indizio per capire se si tratta solo di vacanze o un addio definitivo. L'attore che presta il volto al protagonista Rick Grimes ormai da nove anni porta ancora la barba bianca che abbiamo visto nelle foto ...