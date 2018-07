Thailandia | i baby calciatori davanti alle telecamere | “Grazie”

Thailandia : i baby calciatori dalla grotta al set cinematrografico : L’odissea dei 12 piccoli calciatori thailandesi e il loro allenatore intrappolati per 18 giorni in una delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, si è appena conclusa nei migliori dei modi. Questa incredibile storia che ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso ha interessato alcuni produttori cinematografi di Hollywood che vorrebbero realizzarci un film. Infatti sembrerebbe che ci siano già stati dei sopralluoghi da parte di ...

Thailandia - l’eroe 14enne nella grotta/ Baby calciatore e profugo birmano : ha “coordinato” le operazioni : Il ragazzino birmano, l'unico a conoscere l'inglese, che ha coordinato le operazioni di salvezza dei ragazzini intrappolati nelle grotte della Thailandia, ecco chi è(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:53:00 GMT)

Thailandia - tutti in salvo i baby calciatori e l'allenatore intrappolati nella grotta : È una corsa contro il tempo e la pioggia quelli dei soccorritori che sono riusciti oggi a estrarre altri ragazzi dal complesso di grotte nel Nord della Thailandia dove erano intrappolati da oltre due settimane. I...

Thailandia - corsa contro il meteo : "Baby calciatori tutti fuori entro poche ore" : I soccorritori guideranno oggi i restanti cinque membri della squadra di calcio giovanile fuori dalla grotta di Mae Sai dove sono rimasti intrappolati lo scorso 23 giugno a causa della pioggia nel Nord della...

Thailandia - niente baci e abbracci : i genitori dei baby calciatori aspettano dietro un vetro : Non hanno detto loro chi sarebbe stato portato fuori per primo. Dopo che la missione è riuscita, facendo esultare tutta la Thailandia e il resto del mondo, i nomi dei primi quattro ragazzi tornati alla luce non sono stati diffusi. Neppure quando erano già al sicuro all'ottavo piano dell'ospedale di Chiang Rai. Ancora non hanno potuto abbracciarli ...

Thailandia - in salvo altri quattro baby calciatori : ne restano quattro : Thailandia, in salvo i primi quattro bambini Ttweet di Allegri per i baby calciatori nella grotta Tham Luang Thailandia Chiang Rai Tutte le notizie di Cronaca Per approfondire

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : salvi altri due bambini Live : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese e altri due ragazzi oggi sono stati estratti...

Thailandia - baby calciatori intrappolati in grotta : riprese le operazioni di salvataggio : Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. «L'operazione é cominciata ed...

Thailandia - 4 baby calciatori usciti dalla grotta : «Stanno bene». Riprendono le operazioni di salvataggio : MAE SAI - Sono salvi 4 dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Le operazioni di salvataggio sono iniziate sotto la pioggia insistente. Un gruppo...

Thailandia - 4 baby calciatori usciti dalla grotta : «Stanno bene». Operazioni sospese : gli altri domani : MAE SAI - Sono salvi 4 dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore. Le Operazioni di salvataggio sono iniziate sotto la pioggia insistente. Un gruppo...

Thailandia - via al salvataggio dei 12 baby calciatori dalla grotta. Quattro in salvo : Il governatore Narongsak Osottanakorn, capo delle operazioni di salvataggio dei ragazzini bloccati nella caverna in Thailandia, ha confermato che Quattro ragazzini sono sinora stati portati in salvo, non sei come hanno riferito altre fonti, tra cui una della Difesa ad Afp. In conferenza stampa, ha parlato di “un’operazione più di successo del previ...