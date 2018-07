: ? #UltimOra tennis ?? #Djokovic trionfa a #Wimbledon ? Battuto #Anderson (6-2, 6-2, 7-6) #SkyWimbledon #SkyTennis… - SkySport : ? #UltimOra tennis ?? #Djokovic trionfa a #Wimbledon ? Battuto #Anderson (6-2, 6-2, 7-6) #SkyWimbledon #SkyTennis… - Eurosport_FR : Nadal empoche la 4e manche 6-3 contre Djokovic ! Le 5e set en direct: - repubblica : Tennis, Wimbledon: trionfa Djokovic, Anderson ko in finale [news aggiornata alle 17:32] -

Ilmondiale riabbraccia un campione. Reduce da 15 mesi di calvario per i problemi al gomito, Novakconquista il suo quarto titolo di(i precedenti 2011,2014,2015) A senso unico la finale con il gigante sudafricano Kevin Anderson:62 62 76 (3) in 2h18'. Il temuto servizio di Anderson non fa la differenza. Il serbo fa due break a set nelle prime due frazioni, il sudafricano prova a resistere nel terzo,ma sciupa 4 set-point prima di arrendersi 7-3 al tiebreak.(Di domenica 15 luglio 2018)