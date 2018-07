Temptation Island 2018 Anticipazioni e coppie | Ida e Riccardo | repentino cambio dello

Replica Temptation Island 2018 - seconda puntata da Martedì 17 su WittyTv e La5 : Cresce l'attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island 2018, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 che vedremo in onda lunedì 16 luglio in prime time con la seconda delle cinque puntate previste in questa stagione. Dopo il grande successo della puntata d'esordio, il reality show delle tentazioni si prepara a regalare grandi colpi di scena ai suoi telespettatori. Per tutti coloro che non potranno seguire ...

Temptation Island Vip : coppie Mercedesz Henger - Lucas Peracchi - Luca Onestini - Ivana Mrazova? : Mercedesz Henger sta vivendo un periodo molto felice dal punto di vista sentimentale. La relazione con l'ex tronista Lucas Peracchi procede a gonfie vele. Le foto ed i video, sui social, dei due piccioncini conferma il clima di amore ed equilibrio. Al settimanale Vero, in edicola questa settimana, la figlia di Eva Henger ha svelato che, nella prossima stagione televisiva, possa tornare in tv all'interno di un reality dopo ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti : due protagonisti da Temptation Island 5? I casting continuano (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Due protagonisti da Temptation Island e tutte le informazioni sui casting(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island 2^ serata : il pianto disperato di Ida consolata da Gems : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island 2018, di cui questo lunedì 16 luglio andra' in onda la seconda serata di questa quinta edizione. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e diverse Anticipazioni su quello che vedremo in onda sono state svelate dal magazine di Uomini e donne ma anche da un video caricato sul sito web WittyTv.it, dove apprendiamo che ci sara' un nuovo confronto tra Oronzo e ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e coppie - Filippo Bisciglia : "Ci sono due cose che non sapete..." : Temptation Island 2018, Anticipazioni e gossip seconda puntata. Filippo Bisciglia svela di avere due riti molto importanti come conduttore del programma...(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip - la conduttrice Simona Ventura : 'A settembre sarò con voi' : Quest'anno il docu-reality delle tentazioni Temptation Island [VIDEO] fara' il bis: al termine dell'edizione classica condotta da Filippo Bisciglia, che sta andando in onda proprio in questo periodo, vedremo l'edizione Vip del programma che sara' capitanata dalla celebre conduttrice Simona Ventura, super esperta di reality che gia' sta scaldando i motori in vista dell'importante appuntamento, come un suo recente post su Instagram dimostra. Le ...

Ida e Riccardo hanno violato il contratto di Temptation Island : il giudizio del conduttore : Ida e Riccardo sono tra le coppie protagoniste di questa quinta edizione di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni sta mettendo alla prova anche il loro sentimento nato sette mesi fa all'interno dello studio di Uomini e donne. Dalle prime immagini che abbiamo visto sembrerebbe che Ida e Riccardo non se la stiano cavando proprio benissimo [VIDEO] e, come se non bastasse, sui due si è abbattuta una dura polemica dato che i due ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - video : il ripensamento di Oronzo : Temptation Island 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Temptation Island – Ida e Riccardo si sono lasciati? Il chiaro indizio social che fa indignare la produzione del reality : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lanciano un chiaro messaggio messaggio social che fa immaginare ai fan la fine della loro relazione, i due hanno così violato il regolamento di Temptation Island? Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno affrontato la loro esperienza a Temptation Island, che è giunta alla conclusione nonostante ancora il pubblico non sia a conoscenza di quanto accaduto tra loro. La coppia, formatasi a “Uomini e ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a Temptation Island Vip?/ Gli screzi con Ventura e De Filippi dimenticati? : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi parteciperanno a Temptation Island Vip? Gli screzi della coppia con Simona Ventura e Maria De Filippi sono solo un ricordo?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island Vip? / La coppia : "Non abbiamo nulla da mettere alla prova" : Luca Onestini e Ivana Mrazova parteciperanno a Temptation Island Vip? La coppia smentisce: "È un bel programma ma non abbiamo nulla da mettere alla prova"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : Giada in lacrime per Francesco - lui "Penso a me stesso" : TEMPTATION ISLAND 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:00:00 GMT)