Tecnologia | “Il modo in cui l’uomo la utilizza può cambiare il mondo”

(Di domenica 15 luglio 2018) “Laè neutrale, è ilin cui l’uomo lache puòil mondo“: lo ha dichiarato Paul Daugherty, chief technology & innovation officer di Accenture, quarto ospite ‘Meet the Media Guru’ che, al Museo nazionale della Scienza e della‘Leonardo da Vinci’ di Milano, ha indagato il futuro della convivenza del binomio uomo-macchina in ambito lavorativo. Nonostante la concezione di Intelligenza Artificiale contemporanea sia solo agli albori, per Paul Daugherty, “l’innovazione che porterà nelle nostre vite sarà qualcosa di incredibile, paragonabile solo all’invenzione dell’elettricità“. Secondo Daugherty ci sono 3 miti da sfatare riguardanti l’AI. I robot non sono una minaccia: l’Intelligenza Artificiale non distruggerà l’umanità, ma le si affiancherà semplificando ...