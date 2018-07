Tcr Italia | Savoia cerca la vendetta sul tracciato del Mugello

Alfa Romeo Giulia W Tcr : la berlina italiana si veste da corsa [VIDEO] : LP Design ci mostra il processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’ Alfa Romeo Giulia WTCR L’ormai noto LP Design, amante delle belle auto italiane, ha realizzato un nuovo e stupefacente rendering che immagina l’ Alfa Romeo Giulia in versione da competizione sviluppata per gareggiare al campionato WTCR , ovvero il campionato del mondo turismo. Al contrario di altri lavori, questa volta LP Design ha deciso di condividere un filmato che ...

Tcr Italy - Italia in trasferta al Paul Ricard per il secondo appuntamento : Entrambe le corse da 25 minuti +1 giro, saranno in diretta in TV su SportItalia , DTT 60, SKY 225, e in streaming sul sito acisport.it/TCRItaly e sulla pagina Facebook della serie.