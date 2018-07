Tantissime occasioni con Huawei P20 Lite il 15 luglio | prezzo promozioni Vodafone e non

optimaitalia

(Di domenica 15 luglio 2018) C'è solo l'imbarazzo della scelta oggi 15per tutti coloro che sono realmente interessati all'acquisto di unP20. Ilcomincia infatti a scendere a livelli molto interessanti per il pubblico italiano, indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di acquistarlo tramite ledegli operatori, come nel caso di, o alcuni tra gli store più famosi in circolazione. Cerchiamo dunque di individuare le migliori opportunità sia per chi cerca soluzioni rateali, sia per chi intende procedere con pagamento unico.Partendo proprio dalla suddetta compagnia telefonica, sia i vecchi utenti che i nuovi clienti potranno associare a determinati piani l'acquisto di unP20, con uno sconto di 50 euro rispetto al contributo iniziale. Ad esempio, attraverso i piani Unlimited X4 Pro, One Pro e Shake Remix Unlimited dovremo affrontare un costo di 2,99 ...