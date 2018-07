Governo - Tajani : 'M5s e Lega non durano - Salvini torni con noi' : "Questo è il Governo degli effetti speciali e delle promesse impossibili. Ma i fatti? Dove sono i fatti?". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta il dito contro l'esecutivo ...

Antonio Tajani : 'Questo governo Lega-M5s non durerà' : Non ha una politica economica, non ha un progetto coerente per il Paese, non ha visione', 'dovrebbero tornare a pensare a come dar vita a un governo di centrodestra, perché gli elettori che hanno ...

Antonio Tajani : 'Silvio Berlusconi capolista alle Europee. Il governo Lega-M5s? Dilettanti allo sbaraglio' : 'Ho chiesto a Silvio Berlusconi di candidarsi alle europee, credo sia giusto che lui guidi la lista'. Antonio Tajani , in una intervista a La Stampa conferma anche che lo stesso Cavaliere 'sembra ...

Governo : M5S - su fondi Ue per reddito cittadinanza Tajani disinformato : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – ‘La ricostruzione di Antonio Tajani secondo cui il Commissario Thyssen avrebbe negato al ministro Di Maio l’utilizzo dei fondi europei per le coperture del reddito di cittadinanza è priva di fondamento”. Lo dichiara in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo, smentendo le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo.“Nell’incontro durante il Consiglio ...

Centrodestra - Forza Italia : "Contraddizioni tra Lega e M5s"/ Tajani : "Salvini - torna a casa" - Berlusconi... : Centrodestra, Forza Italia: "Contraddizioni tra Lega e 5 Stelle". Gli azzurri invitano Matteo Salvini "a tornare a casa": il commento di Antonio Tajani(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Tajani contro il capo M5s sulle news gratis in Rete : Film e notizie a scrocco su internet? 'Che fa Di Maio, offre lui?'. Affondo del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sul tema del pagamento dei prodotti culturali che l'Unione si appresta a ...

Governo - Tajani : 'Silvio in campo. Salvini capisca che non ha nulla in comune con M5S' : Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione politica e loro un'altra. Chiunque si allea con M5s non e' di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il ...