Tagli ai vitalizi degli ex deputati Per i trentini fino all' 80%

Cicciolina fa ricorso contro il Taglio del vitalizio : 'È una decisione illegittima' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata una delle pornodive più celebri degli anni '80, ma è famosa anche per essere stata la prima performer del genere 'adult' a fare il suo ingresso in parlamento. Nel 1985 la Staller si iscrisse al Partito Radicale, schierandosi contro l'uso dell'energia nucleare in Italia ed a favore dei diritti umani. Nel 1987 venne inserita nelle liste elettorali del partito per partecipare alle Elezioni Politiche e ...

Vitalizi Tagliati - l'ira di Cicciolina : «Un'offesa alla dignità - faremo ricorso» : Luca Di Carlo , legale di Ilona Staller, ha dichiarato: 'faremo ricorso , è stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un' offesa alla dignità . Si tratta una decisione ...

Vitalizi - Di Maio : “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi Taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” : Dopo i Vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i Vitalizi ai ...

Vitalizi “Tagliati” - sono 35 i liguri in lista | : C’è chi piange, ma si consola pensando ai fasti del passato. Chi ride stupito di vedersi “rialzato” l’assegno. E chi affila le armi per le battaglie in tribunale

Taglio dei vitalizi fino all’80% - ma in molti si salvano : Giornata storica, quella del 12 luglio 2018, per il governo Conte e, soprattutto, per il M5S. L’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha, infatti, approvato la delibera presentata dal suo presidente, Roberto Fico, che prevede il Taglio dei vitalizi [VIDEO] degli ex parlamentari, calcolati non più attraverso il metodo retributivo, ma secondo quello contributivo. Dei circa 1400 ex onorevoli interessati dal provvedimento, la maggior parte ...

Vitalizi - M5S esulta per il Taglio ma non mancano le incognite : che succederà al Senato? : Teleborsa, - Il taglio ai Vitalizi è stato uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale : pochi mesi dopo il M5S può festeggiare il traguardo della tanto attesa sforbiciata ai danni degli ex ...

Tagliati i vitalizi ai deputati - i senatori si adegueranno? I dubbi sulla 'delibera Fico' : "Non sono preoccupato dai ricorsi, perché la delibera è forte e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la Costituzione". Roberto Fico, presidente Cinquestelle della Camera, 'padre' della delibera con cui ieri sono stati Tagliati i vitalizi agli ex ...

Tagli ai vitalizi - Cicciolina distrutta : 'Come sono ridotta ora per campare' : 'È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per i deputati ma non per i ...

Vitalizi - Di Maio li Taglia da gennaio 2019/ I casi di Gino Paoli e Ilona Staller : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)