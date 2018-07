Sviluppo sostenibile | a che punto è l' Italia?

Compatibilità ambientale e Sviluppo sostenibile : ISPRA e RSE consolidano la collaborazione : Monitoraggio di gas serra, mobilità urbana sostenibile, confronti tra laboratori ed addestramento sulle misure di emissioni in atmosfera, questi i primi temi individuati nell’accordo, della durata di tre anni, firmato dall’Amministratore Delegato della Società Ricerca Sistema Energetico (RSE) Stefano Besseghini e dal Presidente dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale (ISPRA) Stefano Laporta, con il coinvolgimento del ...

All'Università di Siena la Summer School su Sviluppo sostenibile : Milano, 10 lug., askanews, - Prenderà il via a settembre -dal 10 al 21 - la Summer School on Sustainable Development: due settimane, presso l'Università di Siena, di lezioni, seminari e lavori di ...

Sviluppo sostenibile : a settembre prende il via la Summer School all’Università di Siena : La prima edizione della “Summer School on Sustainable Development” si terrà all’Università di Siena dal 10 al 21 settembre prossimi. La scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Sustainable Development Solutions Network Italia e del Mediterraneo, Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese. ...

DSC : Sviluppo sostenibile per città e campagna in Africa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

ASviS : avviare subito Commissione per lo Sviluppo sostenibile : Roma, 19 giu. , askanews, 'Siamo molto soddisfatti che, su nostra proposta, sia stata istituita presso Palazzo Chigi la Commissione Nazionale per lo sviluppo sostenibile, così da dare priorità all'...

Sviluppo sostenibile : come e chi educa gli educatori? : Dopo tre anni di duro lavoro, finalmente IASS, Italian Association for Sustainability Science, ha presentato i risultati del progetto Europeo Erasmus plus ‘A rounder sense of purpose‘. Un’elaborazione e conseguente sperimentazione fatta in collaborazione con altri 5 Paesi (Regno Unito, Cipro, Estonia, Olanda e Ungheria) per la realizzazione di un quadro di competenze essenziali per educare alla sostenibilità in Italia e in ...

Sviluppo sostenibile : Papa Francesco ci invita a ripensare le strategie per la crescita : “Si sono riuniti per due giorni alla Casina Pio IV, sede della Pontificia Accademia delle Scienze, su invito della cattolica Notre Dame University, per discutere sul tema “Energy transition and care for our common home”. Alla fine, – – scrive Donato Speroni – i big del petrolio sono stati ricevuti sabato 9 da Papa Francesco, che con un articolato discorso li ha invitati ad accelerare la transizione verso le rinnovabili e ...

La sfida dello Sviluppo sostenibile : L'ambiente è questione centrale, influenza molti aspetti della vita dei cittadini e la politica deve dargli la priorità che merita. In particolare abbiamo il dovere di tenere insieme diritto al lavoro, diritto alla salute e qualità ambientale. Anche per questo è necessario promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e capace di futuro mettendo fine, una volta per tutta, gli errori del passato quando i privati ...

MaB UNESCO Monviso Youth Camp - giovani per lo Sviluppo sostenibile e una società più equa : Il MaB UNESCO Monviso Youth Camp è nato dall'esperienza dei giovani ricercatori della Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura al MaB International Youth Forum, organizzato da UNESCO ...

Italia 2030 : un Paese in via di Sviluppo sostenibile : Si conclude la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile. L’ASviS presenta alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, idee e proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che verranno. Evento conclusivo 13 giugno, ore 9:45 Aula dei ...

LCA e ISDRS : a Messina due eventi internazionali sullo Sviluppo sostenibile : I temi del Convegno , metodi e strumenti del Life Cycle Thinking nelle aziende private, Life Cycle Thinking ed Economia circolare: politiche e pratiche, Life Cycle Thinking e gli obiettivi di ...

Sviluppo sostenibile - 17 giorni per 17 goal : A Parma, invece, il Festival è andato dal 25 al 27 maggio, riuscendo comunque a mettere in piedi più di 50 eventi tra conferenze, spettacoli e visite guidate. A promuovere l'evento sono stati, in ...

Camera : Fico riceve portavoce Alleanza italiana Sviluppo sostenibile Giovannini : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto questa mattina a Montecitorio il portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini. L'articolo Camera: Fico riceve portavoce Alleanza italiana sviluppo sostenibile Giovannini sembra essere il primo su SPORTFAIR.

