Surface Go vs iPad | quale tablet scegliere | nella fascia di prezzo dei 400$?

Surface Go - più piccolo e low cost. Il tablet di Microsoft sfida iPad : Presentato nei giorni scorsi sembra nato per essere il punto di ingresso più pop all'ecosistema hardware e software di Microsoft. Nel mirino l'iPad o comunque quello che rimane del mondo tablet.

Arriva Microsoft Surface Go : Il Vero Concorrente Economico Di iPad : Microsoft Surface Go: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica. Tutto quello che dobbiamo sapere su Microsoft Surface Go, il nuovo tablet Economico con Windows 10 Microsoft Surface Go, piccolo ed Economico Ci siamo: il nuovo tablet Economico di Microsoft è stato finalmente presentato in modo ufficiale. Dopo settimane di indiscrezioni, Microsoft ha tolto i veli sul suo Surface […]

Microsoft contro Apple : per fronteggiare iPad serve un Surface più economico : Questi tablet erano caratterizzati da specifiche tecniche di prim'ordine, indirizzate in particolar modo al mondo del business , un moderno Surface può tranquillamente eseguire tutta la suite di ...

Un benchmark mette a confronto il futuro Surface Go con l’iPad da 9.7 pollici : Questi giorni stanno diventando alquanto interessanti per Surface Go, il tablet Microsoft low cost da 399 dollari previsto per la fine di agosto con l’obettivo di fare concorrenza all’iPad di Apple nel settore scolastico. Dopo aver visto l’ottenimento della certificazione FCC con il relativo talloncino posizionato sul retro, probabilmente sulla kickstand, e le varie configurazioni tecniche che potranno essere acquistate, un ...