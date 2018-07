"Sui migranti la linea del governo è condivisa". Intervista a Carlo Sibilia : L'ultimo caso è quello del barcone con i 450 migranti a bordo, intercettato a largo di Linosa con l'intervento della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza per salvare naufraghi che si sono lanciati in mare. Ma è, appunto, solo l'ultimo episodio di una ormai lunga serie. E, quando si tratta di migranti, non sono mancate le divergenze tra i diversi ministri competenti: Interno, Difesa, ...

Conte Sui 450 migranti soccorsi in mare : «Francia e Malta ne accolgono cento» : Il premier su Facebook: «A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei». E aggiunge: «Finalmente l’Italia è ascoltata»

Il sindaco Orlando a Salvini : 'Il Viminale diffonde fake news' Sui migranti : Il sindaco della citta', nonché della citta' metropolitana, di Palermo Leoluca Orlando ha recentemente rilasciato una dichiarazione provocatoria nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, relativa al fatto che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sul flusso di migranti arrivati nel nostro Paese, il trend degli sbarchi sarebbe in netta diminuzione gia' da prima dell'insediamento del leader del Carroccio come capo del ...

Le 3 ipotesi Sui 450 migranti : Roma, 14 lug., askanews, - Redistribuzione immediata dei 450 migranti con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza ...

Le pressioni di Mattarella Sui migranti : "Basta conflitti di potere" : Sono nuove indiscrezioni che arrivano da Roma quelle pubblicate sulle pagine della Stampa e che provano a raccontare di quanto sia successo mercoledì sera, quando una telefonata in arrivo dal ...

Confronto Sui migranti col vescovo di Bologna : Borgonzoni va via prima : Lucia Borgonzoni, sottosegretario del governo in quota leghista, e il vescovo di Bologna, l'arcivescovo Matteo Zuppi, a Confronto sui migranti. Un colloquio che si sarebbe dovuto tenere tre giorni fa e che in fin dei conti si è svolto. Almeno in parte. Di sicuro, secondo la visione di alcuni, il tutto è terminato in un modo inaspettato.Monsignor Zuppi è uno degli ecclesiastici che ha più volte espresso la sua posizione rispetto alla gestione dei ...

Diciotti - migranti sbarcati a Trapani/ Ultime notizie : tagliato dito a un bambino - i racconti Sui trafficanti : Diciotti: 67 migranti sbarcati a Trapani con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:02:00 GMT)

Migranti - la Spagna condanna la propria ipocrisia Sui ricollocamenti : Sono i numeri a mettere a nudo l’ipocrisia spagnola sul terreno scivoloso delle politiche migratorie. Le cifre rivelano che il governo dell’ex premier, il conservatore Mariano Rajoy, rimasto in carica fino allo scorso 2 giugno, ha tenuto ben chiuse le porte al flusso proveniente dall’Africa. La Spagna, una delle nazioni più esposte al fenomeno – anche per questioni geografiche – in realtà è uno dei paesi meno ...

Truffa Sui figli - 'vendevano' la paternità a migranti nordafricani : in salvo 3 bimbi : Una donna appena uscita dalla sala parto che vive in auto con le sette figlie e col compagno, i genitori di due delle bambine spariti chissà dove e un uomo che ha 10 giorni per riconoscere l'ultimo ...

Migranti - quello che Di Maio non dice Sui soccorsi in mare : Intervistato da Il Fatto quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio ha così sintetizzato le regole in base alle quali il governo italiano deciderà la sorte dei Migranti che fanno rotta sull’Italia: “Se la Guardia costiera libica vuole intervenire nelle acque della sua Sar, bisogna lasciarla fare. Se invece ci chiede una mano, la aiutiamo con le nostro motovedette, ma favorendo comunque l’imbarco sulle navi libiche”. Il significato autentico ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani ma resta in rada : in corso inchiesta su eventuali scafisti a bordo e Sui disordini : Inizialmente stava per entrare in porto, poi il cambio di rotta. La nave Diciotti con a bordo i 67 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla imbarcazione della Guardia costiera italiana è davanti alle coste di Trapani, ma per ora resta in rada. Secondo quanto scrive l’Ansa, la decisione dipende dall’inchiesta in corso per identificare eventuali scafisti che potrebbero essere stati salvati ...

Intesa con Austria e Germania Sui migranti. Salvini 'Noi tre faremo ordine. La Ue riconosca come sicuri i porti libici' : INNSBRUCK - Il trilaterale coi ministri degli Interni di Germania e Austria è appena terminato. Sono le 8.30 e Matteo Salvini cammina per il centro di Innsbruck per raggiungere il palazzo dei ...

Seehofer parla di patto con Italia e Austria Sui migranti - ma Salvini è più cauto : I ministri dell'Interno di Italia, Germania e Austria oggi a Innsbruck hanno fatto fronte unico e hanno trovato un accordo per la chiusura delle frontiere. Un "patto dei volenterosi", l'hanno definito Matteo Salvini, il tedesco Horst Seehofer e l'Austriaco Herbert Kickl, che vogliono che a raggiunge