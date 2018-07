Stop alla quota di tfr in busta paga | finora lo avevano scelto in 600 mila

Stop stipendi in contanti : busta paga tracciabile - ok alla prepagata : Al via da luglio lo Stop agli stipendi in contanti. Il pagamento delle buste paga può essere effettuato anche su carta di credito prepagata (come ad esempio la postepay). Ma non solo. In caso di soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori”, le retribuzioni possono essere versati sul c.d. “libretto del prestito”. La novità è contenuta nel recente documento di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 5828/2018), che ...

Fibra - Stop alla fregature. Bollo 'a semaforo' per scoprire se arriva a casa : L'Agcom ha introdotto un sistema sperimentale per confrontare le offerte su Fibra ottica e banda larga delle compagnie telefoniche

NextStopSalerno - convention Softlab alla Stazione Marittima. : A circa un anno dall'inaugurazione della sede di Salerno, la Softlab conferma la sua attenzione nei confronti della città campana e dei giovani talenti del territorio. La società, leader nel settore ...

Allarme attivisti - morti 600 migranti dopo Stop a ong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Eroe moderno : rinuncia alla pausa pranzo per tenere in piedi il 'pericoloso' Stop rotto : Logan Duncan, un ragazzo statunitense è stato acclamato come un Eroe sui social network dopo essere stato fotografato mentre teneva in piedi un segnale di stop ad un incrocio, per evitare che le auto facessero degli incidenti...

Decreto dignità - sale prelievo su slot per coprire Stop a pubblicità dei giochi. No alla causale per rinnovare gli stagionali : Niente causale per il rinnovo dei contratti di chi svolge attività stagionali. E un aumento, già a partire da settembre, del prelievo erariale unico su slot machine e videolotteries. Sono le principali novità comparse nell’ultima versione del Decreto dignità, quella definitiva, che ha ottenuto l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica verrà pubblicata in Gazzetta ...

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e Stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Salvini : Stop ai vitalizi. Di Maio : giornata storica/ Voto alla Camera. Martelli attacca il leader M5S : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Matteo Salvini - Stop alla Diciotti : 'Gli immigrati devono essere identificati e ammanettati' : Linea durissima di Matteo Salvini sugli immigrati a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera : 'Al momento non c'è un porto, sto andando in ufficio a lavorare', dice dopo l'incontro con il ...

Vitalizi : domani atteso Stop alla Camera - ma M5S teme ‘sgambetto’ Lega : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l’ufficio di presidenza della Camera abolirà i Vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all’occhiello del M5S. Ma c’è un timore che agita i pentastellati: il dubbio di uno ‘sgambetto’ della Lega sulla strada dell’approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, in ...

Intercettazioni - Bonafede : Stop alla riforma. Legittima difesa una priorità : Per il ministro della Giustizia le modifiche sono 'un dannoso passo indietro per le indagini'. Il ministero studia anche il blocco della prescrizione dopo la sentenza nel primo grado di giudizio -

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere