Stati Uniti | orso apre sportello ed entra in auto per rubare caramelle

Brexit - May : “Trump mi ha detto di denunciare la Ue”/ Presidente Usa vuole migliore accordo Stati Uniti-Uk : Brexit, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di denunciare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa vuole migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:57:00 GMT)

Ecco le 60 donne più ricche degli Stati Uniti : Forbes mette in copertina per il numero del prossimo 31 agosto Kylie Jenner . L'occasione è interessante: la rivista ha stilato una classifica delle 60 donne più ricche degli Stati Uniti, che hanno ...

Cina-Stati Uniti : perché la guerra commerciale compromette la pace coreana : Ecco come Kim Jong-un puà sfruttare il contrasto tra Pechino e Washington per ottenere vantaggi economici e militari

Viaggio nella contea bianca più povera degli Stati Uniti. Che ha votato per Donald Trump : Emarginazione, denutrizione: Owsley in Kentucky è il quartiere bianco più misera degli Usa. «Una volta si stava bene: aria pulita, gente per bene». Ora i giovani sono schiavi delle metanfetamine»

Baby Trump - un pallone gonfiato per trollare il presidente degli Stati Uniti : (Foto: Andrew Aitchison / Getty Images) Un pallone gonfiato si aggirerà per le strade del Regno Unito. Con questa metafora hanno deciso di giocare alcuni attivisti, che hanno realizzato un enorme gonfiabile dalle fattezze di Donald Trump (ma con il pannolino) per dare a modo loro il benvenuto al presidente degli Stati Uniti, in visita nel Paese. L’idea è piaciuta così tanto agli inglesi che l’operazione è stata sostenuta con una ...

Gli Stati Uniti hanno riaperto il caso dell’omicidio di Emmett Till : Un ragazzo nero che nel 1955 fu rapito, torturato e ucciso: i suoi assassini non furono mai condannati e la sua morte ispirò moltissime persone a entrare nel movimento per i diritti civili The post Gli Stati Uniti hanno riaperto il caso dell’omicidio di Emmett Till appeared first on Il Post.

Cosa cambia con l'approvazione del primo farmaco a base di cannabis negli Stati Uniti : Dopo l'approvazione della Fda del farmaco a base di cannabis, gli scienziati vogliono abbattere le barriere legali che impediscono di studiarne i composti

Dazi - gli Stati Uniti contro tutti - Nordea - : Non è una buona notizia nemmeno per l'economia globale, o per quella europea, o per la crescita degli utili societari. Temiamo, in effetti, che l'attuale amministrazione statunitense non stia ...

Arrestata Stormy Daniels - pornostar “ amante” di Trump/ Il Presidente degli Stati Uniti "salvo"? : Arrestata Stormy Daniels, la pornostar presunta amante di Trump che l'accusò di averla pagata per star zitta: si faceva toccare da alcuni clienti in uno stripclub. Avvocato: "complotto"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:58:00 GMT)

A che punto è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina - in breve : La 'più grande guerra commerciale della storia dell'economia', come la ha definita il Ministero del Commercio di Pechino, è ufficialmente cominciata il 6 luglio scorso , ma lo scontro sul commercio tra Cina e Stati Uniti è in corso ormai da tempo. Da ...

Dazi - Cina pronta a nuove ritorsioni contro gli Stati Uniti : Teleborsa, - Non si è fatta attendere la risposta della Cina alla nuova ondata di Dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti provenienti dalla seconda economia al mondo. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha definito "totalmente inaccettabile" la nuova lista di beni sottoposti a tariffe , aggiungendo che "il comportamento degli USA ...

