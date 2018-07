Stagione 2018-2019 Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 20

Bob - ufficializzata l’Italia per la Stagione 2018-2019. Assente Simone Bertazzo : Siamo in piena estate ma gli sport invernali non si fermano mai ed è stata ufficializzata la composizione della Squadra A Italiana di bob che disputerà la stagione 2018-2019. Spicca l’assenza di Simone Bertazzo che negli ultimi anni è stato il volto simbolo di questa specialità, in crisi nel Bel Paese dopo le glorie del passato. Il Presidente Flavio Roda, tramite delibera FISI, ha ufficializzato gli organici che saranno così ...

Serie A - al via ufficialmente la nuova Stagione : il 26 luglio la presentazione del Calendario 2018/2019 : Il Calendario della Serie A 2018/2019 verrà presentato giovedì 26 luglio presso gli studi televisivi di Sky Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi ...

Palinsesti Rai e Mediaset : le novità della Stagione TV 2018/2019 : Presentati ufficialmente i nuovi Palinsesti Rai-Mediaset per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Tante le novita' che bollono in pentola e che vedremo in onda dal prossimo settembre [VIDEO]. In particolar modo sulla tv di Stato spicca il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In, ma anche l'arrivo di Alberto Angela al sabato sera e il ritorno di Portobello con la Clerici. Sulle reti Mediaset, invece, confermato il ritorno di ...

Programmi TV di stasera - venerdì 13 luglio 2018. Su Italia1 la seconda Stagione di Chicago Med : Chicago Med Rai1, ore 21.25: Velvet Collection – 1^Tv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Trama: Anna, dopo la morte dello zio, rientra a New York affidando la direzione della Velvet a Clara e a Sergio l’amministrazione finanziaria. Jonas invece decide di non tornare in Francia ma di restare accanto a Pedro che ancora non riesce ad elaborare il ...

Prosegue la Stagione della rassegna ALLEGRO CON BRIO 2018 : Sabato 14 luglio appuntamento musicale - con #Tuttanatastoria. In viaggio con Pino ... : Durante gli intervalli fra gli spettacoli, il pubblico può stare nell'area conviviale attrezzata con una biblioteca sullo spettacolo mobile, teatrini emozionali per un solo spettatore e musica ...

Programmi TV di stasera - martedì 10 luglio 2018. Su Rai2 la seconda ed ultima Stagione di Rosewood : Morris Chestnut in Rosewood Rai1, ore 21.25: Scusate se esisto! Film di Riccardo Milani del 2014, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci. Prodotto in Italia. Durata: 106 minuti. Trama: Dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro si rivelerà presto difficile fino al giorno in cui incontra Francesco, con il ...

Beach volley World Tour 2018 Gstaad. Tre coppie azzurre a caccia del tabellone principale nel secondo Major Series della Stagione : Si accendono le luci su Gstaad, il torneo del World Tour più prestigioso, e c’è tanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale nella giornata di oggi, dedicata alle qualificazioni. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta cercano un difficile ingresso nel main draw maschile e molto tortuoso appare anche il percorso che attende l’unica coppia femminile al via, Zuccarelli/Traballi. L’unica coppia italiana in main draw è ...

Ecco Il Prezzo Dell’Offerta Sky Calcio Per La Stagione 2018/2019 : Offerte Sky Calcio 2018/2019: costo pacchetto abbonamento. Sky Calcio cosa comprende? Sky Calcio quanto costa? Sky Calcio Prezzo? Tutto quello che devi sapere! Offerta Sky Calcio 2018/2019 Sky Calcio offerta 2018-2019: novità Champions e Serie A Tim Anche se siamo ancora nel pieno dei Mondiali di Calcio, Sky sta già lavorando a ritmi serrati per la Stagione calcistica 2018/2019, […]

Juventus - iniziata la Stagione 2018-2019 : con Cristiano Ronaldo l'accordo è totale : La stagione 2018-2019 della Juventus è iniziata ufficialmente con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa. Grande curiosità per i nuovi, come Emre Can, che è stato...

Serie A 2018-2019 - ecco Merlin : il nuovo pallone Nike della prossima Stagione : Nei primi ritiri della nuova stagione è comparso il pallone del campionato 2018-2019. Prodotto da Nike, si chiama Merlin e sarà il simbolo della prossima Serie A LA Serie A SU SKY: QUELLO CHE C'È DA ...

Football americano - Italian Bowl 2018 : i Seamen Milano chiudono la Stagione perfetta. I Giants Bolzano si arrendono in finale : stagione perfetta doveva essere e stagione perfetta è stata. I Seamen Milano si sono aggiudicati il titolo di Prima Divisione 2018 battendo nell’Italian Bowl di Parma i Giants Bolzano per 28-14. Per la squadra meneghina si tratta del secondo back-to-back dopo quello del 2014-2015, ma soprattutto di una stagione perfetta, con tutte vittorie e nessuna sconfitta. Eppure i marinai hanno avuto comunque il loro bel da farsi per liberarsi di una ...

Sampdoria - presentate le nuove divise per la Stagione 2018/19 : Tempo di ufficialità in casa Sampdoria: non è un acquisto del mercato, bensì le nuove divise da gioco per la prossima stagione sportiva 2018/19. Attraverso i propri canali, infatti, i blucerchiati ...

Il Mojo apre la Stagione estiva 2018 : ecco gli eventi in cartellone : Per il mese di agosto sono previsti invece i seguenti spettacoli:giorno 1 'The Brothers' , il 3 'Lello Analfino' , il 5 'Random Recipe' , l'8 ' Marilù', il 10 'Tahnee Rodriguez', il 12 ' Reggae Zone ...