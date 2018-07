Spiaggine - Le auto dell' estate - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 15 luglio 2018) Nasceva 60 anni fa la mitica 500 Jolly, celebrata in questi giorni dalla Spiaggina 58, unedizione specialea Fiat 500 e, soprattutto, dalla Spiaggina By Garage Italia, dotata di due soli due posti e di un prendisole con doccino al posto del divanetto posteriore. Come il moo a cui si ispira, carrozzato all'epoca dalla Ghia, questultima verrà prodotta in piccola serie si parla di 250 esemplari con il supportoa Pininfarina.Piccoli numeri. Del resto, quelloè un mondo fatto diprodotte a tiratura limitata, se non di esemplari unici, destinati a pochi fortunati clienti. il caso, ad esempio,e Fiat 600 EdenRoc e Multipla Spider realizzate per Gianni Agnelli oa Panda di Silvio Berlusconi. Fanno eccezione nei numeri la Citroën Mehari con i suoi 145 mila esemplari prodotti dal 1968 al 1987, oggi reinterpretata in chiave ecologica ...