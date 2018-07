Smart TV HDR | quale comprare

chimerarevo

(Di domenica 15 luglio 2018) In questo articolo andremo ad analizzare le migloriTV HDR, ovvero dei televisori dotati del sistemae anche della tecnologia HDR, che migliora la qualità di visione. Qui sotto andremo a vedere le miglioriTV HDR sia LCD che OLED, così da fare una panoramica completa sulle possibilità di acquisto. Che cos’è l’HDR? Visto che abbiamo parlato di HDR, cerchiamo anche di capire cos’è questa tecnologia e perché è così fondamentale nelle televisioni odierne. HDR è l’acronimo di High Dynamic Range, cioè letteralmente “Ampia gamma dinamica”. Questa tecnologia è entrata nelle nostre vite tramite le foto degliphone che, grazie ad essa, riescono a fare foto più luminose e dettagliate scattando varie foto a diverse esposizioni per poi combinarle in una sola, così da avere come risultato una fotografia più luminosa. Questo meccanismo per le ...