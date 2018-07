Skateboard | Vans Park Series 2018 | fantastico Ivan Federico | è secondo a Vancouver! Pedro

Vans Go Skateboarding Day 2018 : che spettacolo a Milano! [GALLERY] : Vans Go Skateboarding Day 2018: lo skateboard a Milano anche quest’anno Il Go Skateboarding Day è una ricorrenza ormai consolidata, ideata nel 2004 e nata con lo scopo di contribuire a rendere lo skateboard più accessibile attraverso vari eventi organizzati nelle principali città del mondo ed anche quest’anno, come sempre il 21 Giugno, Milano ha celebrato degnamente la giornata. L’evento ha visto la partecipazione di più di 400 ...

Skateboard - Vans Park Series 2018 : Tom Schaar trionfa a San Paolo davanti al carioca Pedro Barros - ottavo posto per Ivan Federico : Uno statunitense domina a San Paolo (Brasile), in occasione della prima tappa dei Vans Park Series 2018 di Skateboard. Tom Schaar ha conquistato la vittoria nel primo appuntamento della competizione, mettendo in fila tutti i suoi avversari e confermandosi l’uomo da battere in questa fase nelle grandi gare internazionali. Schaar ha totalizzato ben 90.00 punti, uno score da sballo che di fatto non ha lasciato scampo ai suoi avversari, a ...