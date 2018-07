lastampa

: Siria, la pedina di scambio che Trump può usare con Putin - AdrMontanaro : Siria, la pedina di scambio che Trump può usare con Putin -

(Di domenica 15 luglio 2018) Alcuni temono che nel prossimo incontro con Putin a Helsinki, subito dopo un vertice Nato a Bruxelles tutt’altro che facile e una puntata a Londra,avvalli - tra l’altro - la politica di Mosca in. In realtà, questa stessa politica è già stata avvallata a Washington. Non sappiamo ancora quali collegamenti possano essere fatti con altri s...